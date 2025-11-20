10月會議紀錄揭密 Fed多位官員挺利率不變

聯準會（Fed）19日公布的10月會議紀錄顯示，決策官員對12月是否降息「明顯分歧」，不少人認為通膨降溫的進展出現停滯。多位官員態度明確，希望12月維持利率不變。

Fed公開市場委員會（FOMC）會議紀錄中說：「在討論貨幣政策的短期走向時，與會官員對12月會議最適合的政策決定，表達明顯分歧的看法。」

多位官員認為，若再度降息，可能讓高通膨更難壓下來，也會被市場誤解為聯準會不再堅守2%通膨目標。

同時，「多數」官員也指出，利率往後大致仍會走低，但其中「數位」官員表示，他們不認為12月就該降息。會議紀錄顯示，有些官員則主張必須再看後續數據，才能決定是否降息。

會議紀錄顯示，支持降息的官員認為，降息有助於防範失業率大幅攀升的風險。他們主張，關稅帶來的通膨壓力可能有限，因此仍有空間降息以支撐勞動市場。

相對地，反對過早降息的官員則表示，企業界的回饋顯示，他們普遍在觀望關稅政策是否明朗，才決定是否調高售價。

