10月機車掛牌數6.47萬輛 貨物稅修正帶動市況

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）10月台灣機車銷售持穩，業者今天統計，10月台灣機車整體掛牌數6萬4723輛，較9月的6萬3670輛微增。業者分析，10月廠商響應政府貨物稅修正政策，持續推出加碼優惠活動，國民旗艦、水冷機種、運動車款銷售穩健，其中三陽10月市占率43.4%穩居首位。

根據統計，三陽10月掛牌數2萬8091輛，市占率43.4%。光陽掛牌數1萬6209輛，市占25%。山葉掛牌數持續超過萬輛至1萬2259輛，市占率升至18.9%。Gogoro掛牌2806輛，市占率4.3%。

廣告 廣告

累計今年前10月台灣機車掛牌數59萬545輛，其中三陽累計掛牌數26萬2743輛，市占率44.5%；光陽掛牌數15萬4212輛，市占26.1%；山葉掛牌10萬2596輛，市占17.4%；Gogoro掛牌2萬3386輛，市占率4%。

立法院會8月底三讀修正通過攸關汽機車汰舊換新減徵貨物稅的貨物稅條例第12條之5條文，將減徵期限延長至2030年底，同時納入新購汽機車也可減徵貨物稅。廠商響應政策，持續推出加碼優惠活動。

展望2026年台灣機車市場，三陽先前預期將較今年反轉成長，主要是兩輪機車沒有進口關稅問題，台灣國內市場自產自銷為主。（編輯：楊蘭軒）1141104