10月消費者物價指數1.48% 豬肉上漲9.07%

▲主計總處今（6）日公布10月消費者物價指數（CPI），上漲1.48%，其中豬肉上漲9.07%。（圖／台中市政府提供，2025.10.26）

[NOWnews今日新聞] 主計總處今（6）日公布10月消費者物價指數（CPI），上漲1.48%，其中豬肉上漲9.07%。但主計總處澄清，價格上升是因天候、年初疫病及季節因素，10月23日因非洲豬瘟出現「禁運禁宰」，但因為限制期限短，冷凍、冷藏豬肉庫存充足，再加上期間國人需求減少，並非大幅度推升豬肉價格主因。



據統計，10月CPI為1.48%，較上個月上升0.47%，推升主因為10月連假較多，旅遊團費及旅館住宿費等娛樂費調漲；個人隨身用品受到國際金價影響，上漲2.75%；肉類上漲5.43%，其中又以豬肉上漲9.07%較多，漲幅是近20個月新高。



主計總處專門委員曹志弘說明，豬肉上漲原因主要是受到先前一些疾病、氣溫高、季節及中南部淹水等因素影響，供給在短時間內出現縮減，但10月調查時，豬隻價格已經跌破每公斤100圓，價格逐漸回穩。



然而，10月22日，台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟案例，讓防守非洲豬瘟的台灣面臨破功。農業部也祭出「禁運禁宰」令，讓國內溫體豬數量歸零，僅允許冷藏、冷凍豬肉販售。



理論上，當國內市場溫體豬供給減少，當國人需求並沒有出現變化時，將會推升冷藏、冷凍豬肉價格。但主計總處卻表示，並沒有發生這樣的狀況。



曹志弘解釋，溫體豬10月23日就禁止宰殺、拍賣，但主計總處仍有調查國內冷凍、冷藏豬肉價格，並未發現有大規模波動。對此，他舉出數個豬肉價格未受到非洲豬瘟影響原因。



首先，10月23日「禁運禁宰」長達15天，而以國內冷凍、冷藏豬肉庫存量可以達到1個月，因此市場並未出現斷貨狀況，所以持續價格相對穩定。

廣告 廣告

▲主計總處今（6）日公布10月消費者物價指數（CPI），上漲1.48%，其中豬肉上漲9.07%。（圖／主計總處提供）



其次，部分消費者及店家因為沒有辦法使用溫體豬肉，選擇歇業或是尋求替代肉品，因此部分需求也有減少。



最後，這段期間政府部會也有祭出措施，確保國內豬肉供給及價格穩定。



針對民眾是否有因為豬肉狀況，選擇雞肉、牛肉等替代肉品，他也補充，雞肉價格10月CPI為1.76%，較為穩定；牛肉則多為國外進口，較上月漲0.03個百分點，所以影響有限。



對於11月豬價是否可能出現波動，他認為政府部會有準備相關穩定價格措施，應不會出現大幅波動。



另外，據行政院穩定物價小組所關注的17項民生物價，10月平均達2.73%，創20個月新高，更是連續3個月超過2%，其中米、豬肉、雞蛋、麵包等漲幅都大於4%。



對此，曹志弘說明，這次漲幅較多主因是廠商優惠減少，而雞蛋價格達到8.22%，主因是去年雞蛋價格較高的基期因素已經結束。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

越吃越貴！日本「咖哩飯物價指數」反映通膨 小家庭受物價所苦

颱風豪雨造成蔬菜、豬肉價格高檔 主計總處：8月物價1.60%

9月CPI為1.25%創4年半以來新低 主計總處：10月電價漲有限