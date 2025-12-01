10月製造業景氣燈號連2月亮黃藍燈 廠商看法保守
（中央社記者潘姿羽台北1日電）台經院今天發布的10月製造業景氣燈號續亮黃藍燈，製造業景氣信號值下滑。台經院直言，市場對AI產業前景看法分歧，且全球經濟復甦不確定性升高，導致廠商看法保守，製造業應持續提升韌性，因應可能風險。
台經院說明，新興科技需求強勁，帶動電子及資通訊產品出口維持強勢，不過外銷訂單及生產指數年增率漲幅較9月收斂，拖累原物料投入面及需求面指標。此外，傳統製造業廠商對當月景氣看法轉差，部分電子機械業廠商對未來半年景氣看法趨於保守，影響經營環境指標。
綜合上述因素，10月製造業景氣信號值下滑至10.56分，燈號連續2個月亮出代表景氣低迷的黃藍燈。
若看個別產業景氣信號燈號占製造業產值比重，衰退藍燈比重從9月的54.11%增加至10月的57.25%，低迷的黃藍燈由14.01%增加至15.40%，低迷及衰退產業比重逾7成；不過反映持平的綠燈增加顯著，從10.40%增加至24.02%。
觀察細部產業，電腦、電子產品及光學製品業方面，由於歐美需求增加，出口額創歷年單月新高，但對日本及中國出口轉呈衰退，加上外銷訂單增幅收斂，影響需求面指標；同時，相關類股漲幅縮小，拖累經營環境面指標，10月電腦、電子產品及光學製品業景氣燈號從代表揚升的黃紅燈，轉為代表持平的綠燈。
展望未來，台經院分析，川習會中，雙方同意出口管制及關稅暫緩一年，有助於緩和緊張關係，也替全球供應鏈爭取調整時間，因此英國經濟學人資訊社（EIU）、S&P Global等國際機構均上修對今、明年全球經濟成長預測。
然而，國際經濟前景不確定性仍存。台經院點出，美國因國會預算僵局導致政府停擺43天，加上美國共和黨在地方選舉敗選，恐影響川普後續施政力度。
台經院接著表示，中國方面，中國最新經濟數據顯示民間消費、固定資產投資明顯轉弱，出口也呈現疲態，雖然國際預測機構預期中國加速將貿易轉向非美陣營，並透過財政刺激措施來支撐經濟成長及就業，短期不確定性仍高。
至於台灣，台經院分析，美國企業高度依賴AI投資，引發市場疑慮，美股劇烈震盪，反映市場對AI產業前景存在分歧看法；觀察近月外銷訂單表現，美歐、東協及日本等地區的電子及資訊通信產品接單增速均有縮小，加上未來2個月比較基期偏高，後續相關數據成長動能恐趨緩，可能影響科技業表現。
台經院也說，傳統產業迎來歐美年終銷售旺季，但全球經濟復甦不確定性升高，客戶備貨策略偏向保守，也將影響台灣的製造業接單與生產動能。
台經院建議，製造業仍需審慎因應外部風險，並持續提升韌性，以維持穩健發展。（編輯：黃國倫）1141201
