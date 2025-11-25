10月製造業測驗點續揚 台經院：AI強勁但科技業憂2事

（中央社記者潘姿羽台北25日電）台經院今天公布的10月3大產業營業氣候測驗點全面上揚，台經院景氣預測中心主任孫明德直言，對製造業而言，關稅天花板是20%，接下來不太可能會有更壞情況，因此對景氣持平看待，不過對科技廠商而言，今年對美順差持續擴大、232條款調查結果未定，帶來不確定性。

台經院調查，10月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步走揚，製造業營業氣候測驗點為91.37點，微增0.25點，續呈走揚但變動幅度有限，研判製造業對景氣看法「持平」；服務業月增2.89點，升至88.42點；營建業測驗點為98.62點，上升1.69點，連續5個月走揚。

孫明德分析10月景氣概況，製造業呈現科技獨秀、傳產承壓，AI需求強勁支撐電子業，但化學與鋼鐵因價格競爭及需求放緩，前景悲觀。服務業方面，百貨週年慶與連續假期帶動零售、餐旅業績，近半數餐旅業者樂觀看待景氣。

至於外界關切的台美關稅議題，孫明德指出，製造業經歷今年4月到7月最波動的時期，如今局勢大致底定，從測驗點看來，廠商沒有看壞、沒有看好，偏向持平；儘管台美關稅談判結果還未出爐，畢竟天花板已經公布是20%，「不太可能有更壞情況」。

不過孫明德也說，談到關稅，科技廠擔心2件事，第1，台灣今年對美順差再擴大，這是美國會在意的事，第2，川普關稅合法性正面臨美國最高法院的裁決，如果最高法院駁回，川普可能將戰場轉至232條款，對半導體、商品課稅，帶來新的挑戰。

媒體詢問，台灣產業兩極化，AI與傳產失衡的情況，是否對台灣經濟韌性造成隱憂。孫明德認為，外界慣用二分法將製造業區分為科技業、傳統產業，但台灣的科技業是動態名詞，以前把做手機、筆電視為科技產業，如今只把AI視為科技業。

孫明德接著說，其實談論韌性，不應以科技、傳產為區分，即便是傳統產業，只要與時俱進，像是中南部很多機械廠商，趕上機器人、人工智慧浪潮，也有鋼鐵業者將鋼片投入無人機使用，順利拉高毛利，「沒有傳統產業，只有毛利高與低的產業」。

孫明德強調，不要以傳統與科技二分法，若能跟上潮流，搭上國防、防災、AI等最新流行產品，韌性自然提高。

今年AI商機大爆發，締造亮眼出口成績，但也凸顯AI與非AI產業的落差。孫明德認為，台灣下個要面臨的問題是資通訊產業吸收大量資源、獲利也高，就業人口卻沒有那麼多。

孫明德指出，經濟韌性不是百花齊放，每個產業都賺錢，而是讓賺到錢的產業，透過財政或經濟制度，讓其他產業雨露均霑，政府正在關注此問題，這也是台灣接下來需要調整改進的事。

至於10月營建業表現，台經院指出，政府與科技建廠計畫挹注營造業動能，但房市還是冷清。台經院產經資料庫總監劉佩真認為，明年經濟成長放緩，且房貸利率續處2%以上偏高水準，加上兩岸政治局勢緊繃，會影響高資產人士置產意願，基於上述因素，房市應續處盤整格局。

劉佩真認為，影響房市的關鍵仍在央行，除非未來央行鬆綁管制措施，讓資金大幅度回流房市，才有機會出現明顯復甦；然而，央行12月理監事會議料將維持目前管制措施，比較可能的鬆綁時間點應是落在明年上半年。（編輯：林家嫻）1141125