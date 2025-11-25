10月製造業測驗點續揚（1） (圖)

其他人也在看
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 16 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
吃完飛機餐「碗盤別堆疊」！ 網驚訝：做錯好多年
許多旅客搭乘飛機時習慣在用餐後將餐盤、碗杯整齊堆疊，認為這樣能方便空服員收取，但一名網友近日提醒，這個看似貼心的舉動實際上可能造成困擾，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好
[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
減肥新藥超熱！「醫藥大廠」開盤即攻漲停炸出11億元 近6千人排隊等進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於市場對減肥新藥CBL-514臨床進度的關注，醫藥大廠康霈*（6919）今（25）日股價表現搶眼，開盤即攻漲停，上漲13.5元至1...FTNN新聞網 ・ 57 分鐘前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 20 小時前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 1 天前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 3 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 4 天前
中國客不來日本也不慌 北海道店家：台灣人很多
日本北海道三天連假迎來大量旅客，即便中國政府日前呼籲民眾「暫緩赴日旅遊」已滿 10 天，但熱門景點依然擠滿人潮，函館朝市商家更直言，「幾乎沒有受到影響」，更說明顯感受到台灣旅客增加。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 1 天前
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰EBC東森新聞 ・ 16 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 1 天前