10月複委託衝1.34兆元 全年交易量挑戰10兆

國人海外投資熱度升溫，今(2025)年10月券商複委託交易量，再度衝破兆元關卡。10月單月複委託交易來到新台幣1.34兆元，不僅較9月增加22.61%，更比去(2024)年同期大幅飆升84.9%，刷新歷史新高。累計1~10月金額衝上8.77兆元，已經超過2024年全年7.84兆元水準，市場普遍預期年度交易量有望挑戰10兆元大關。

受到國際股市走揚帶動，10月海外股票與ETF買賣趨向積極。其中，美國市場仍是台灣投資人布局的絕對主軸，單月交易金額逼近1.08兆元，占整體複委託比重逾8成。觀察商品別，10月美股股票買賣金額7,109.73億元、ETF成交3,012.71億元，顯示投資人持續擴大參與美股的操作節奏。

至於市場份額方面，國泰證券仍然坐穩龍頭，10月市占率為23.97%，前10月總金額1.87兆元，市占達21.36%，較去年同期提升1.33個百分點，領先幅度繼續拉大。元大證券今年表現強勢，10月市占率升至17.41%，與去年同期相比大幅上揚6.67個百分點，累計1~10月交易額1.44兆元，成功超車永豐金證券、躍居第2名。

永豐金證券10月交易量1,836億元，市占為13.7%，較去年同期減少5.29個百分點，暫居第3名；富邦證券續居第4名，單月交易1,802億元、市占率13.45%，1~10月市占13.19%，較去年同期成長2.02個百分點，與第3名的差距縮小。凱基證券以7.94%市占名列第5。

隨著券商擴充海外平台、推動零接觸開戶與跨市場整合服務，帶動複委託開戶數持續攀升，累計高達678.87萬戶，單月大增11.15萬戶，主要成長來自一般非專業投資人。若熱度延續，今年底前有機會挑戰700萬戶整數大關。

在非法人的零售經紀業務中，市場變動也十分明顯。國泰證券市占率升至27.97%，年增4.1個百分點；元大證券占比16.22%、成長3.1個百分點；永豐金證券降至14.49%、萎縮5.2個百分點；富邦證券市占12.63%、升幅0.56個百分點；凱基證券占5.12%、小增0.04個百分點。整體觀察，龍頭與後追券商市占拉鋸更趨激烈。

業界分析，美股仍是推升複委託交易量的核心動能，而券商海外服務愈趨普及，也讓投資人快速湧入。隨著國際市場波動持續、ETF商品選擇更加多元，今年底至明(2026)年初的複委託市場仍具續航力。

