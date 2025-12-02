10月訪中行程突遭取消 傳德外長12/8訪中

據2位知情人士透露，德國外交部長瓦德福(Johann Wadephul)將於12月8日至9日訪問中國。在此之前，瓦德福原訂10月前往北京的行程，在中國反制歐洲「去風險」措施的背景下突然被取消。

歐盟預計下個月加強對中國的貿易立場。有跡象表明，德國身為歐盟最大成員國和最大經濟體，正在配合這項轉變。歐盟27個成員國或許能夠團結一致，推動政策改革，深化與志同道合的貿易夥伴的關係。

此前，中國祭出的稀土出口限制令嚴重影響德國的生產線，引發關於降低風險的呼聲，也導致瓦德福10月下旬的訪中行程臨時取消。

但北京的態度在後來出現罕見的轉變。在南非「20國集團」(G20)峰會期間，中國國務院總理李強會晤德國總理梅爾茨(Friedrich Merz) 。隨後德國財政部長克林拜耳(Lars Klingbeil)也與中國國務院副總理何立峰進行會晤。

消息人士僅確認了瓦德福的訪中日期。德國外交部未回應置評要求。中國外交部表示，目前沒有相關資訊可以分享。