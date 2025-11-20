10月訪日外國人第一非中國！這些國家暴增 他曝：日本沒把雞蛋放同籃子

國際中心／黃韻璇報導

中國外交部、教育部、文旅部接連發出公告，提醒中國公民暫勿前往日本。（圖／翻攝自pixabay）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係持續緊繃。近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消，不過日本旅遊達人林氏璧就曝光最新數據，10月份訪日外國人中，第一名的國家並不是中國，強調「日本沒把雞蛋放同個籃子」。

高市早苗日前發表「台灣有事」一說，指出中國若對台灣發動武力攻擊，可能構成存立危機事態（日本生存受到威脅），屆時日本可依據《安全保障相關法》行使集體自衛權。事後引發中國不滿，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，近日更傳出已有49.1萬張赴日機票遭取消。

日本旅遊達人林氏璧昨（19）日就分享最新數據，2025年10月訪日外國人389萬創史上10月新高，其中「韓國86萬人次訪日奪回第一位」。林氏璧提到，日本政府觀光局（JNTO）11月18日公佈的數據顯示，2025年10月訪日遊客人數達到389萬6300人，比去年同期增加58萬人（17%），創下10月的歷史新高。

2025年10月訪日遊客人數達到389萬6300人，比去年同期增加58萬人（17%），創下10月的歷史新高。（示意圖／翻攝維基百科）

值得關注的是，訪日的外國旅客中，加拿大、墨西哥等5地更新了單月最高紀錄，而美國、台灣、韓國等13個市場，則創下了10月最高紀錄。前五名依序為：韓國86萬7200人（較去年增加18.4%）、中國71萬5700人（增加22.8%）、台灣59萬5900人（增加24.4%）、美國33萬5700人（增加20.6%）、香港19萬6000人（減少1.4%）。

林氏璧分析，今年前面6個月，中國和韓國旅客各拿了3個月第一名，7至9月都是中國遙遙領先。沒想到10月韓國又奪回冠軍，報告中分析可能是因為航線增加，還有連假的影響。至於台灣，報告中說台灣是因為有3個三連休，而且航班路線還有繼續增加，因此創下和去年同期相比高達24.4%的增幅，林氏璧表示「這是主要前5個市場中成長最高的，59萬其實也和單月最高紀錄的62萬相去不遠」。

回看1至10月總計，前5名為中國820萬人（較去年增加40.7%）、韓國766萬人（增加6.4%）、台灣562萬5900人（增加11.2%）、美國273萬人（增加22.1%）、香港201萬人（減少7%）。其中很多地方和去年相比增幅非常的亮眼，前幾名是俄羅斯100.3%、印度36.5%、中東57.3%、西班牙35.8%、義大利32.7%、德國31.8%、墨西哥28.8%、北歐28.2%、印尼27.6%、馬來西亞24.5%。

林氏璧強調，到日本旅遊的外國旅客在很多國家都有非常大的成長，日本很明顯沒有把雞蛋放在同一個籃子裡。若中國的旅客接下來會銳減，他相信，其他市場的旅客有機會一定程度的補上來。

