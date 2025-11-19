10月訪日外國客創新高！台灣逾59萬人排「第三名」 僅次韓國、中國

日本觀光客人數激增，根據日本政府統計，今年10月訪日外國旅客超過389萬人，創歷年同月新高紀錄，其中台灣排名第三，達到59萬5900人。不過隨著中國政府對發出赴日旅遊提醒，可能會對觀光市場造成影響，目前日本政府正在密切掌握。

近期去日本的觀光客人數激增，根據日本政府觀光局公布的最新統計，今年10月訪日的外國旅客人數達到389萬6300人，較去年同期成長了17.6％，也創下歷年來10月同期新高。

10月的訪日旅客來源以韓國最多，達到86萬7200人、年增18.4％；其次是中國，達71萬5700人、年增22.8％；第三就是臺灣，有59萬5900人、年增率24.4％。

日本政府調查，受到日圓疲弱帶動之下，今年包含1月到10月累計的訪日旅客數已經達到了3554萬人，呈現歷年來同期最快的增幅，預計在今年一整年訪日的旅客人數有望突破4000萬人大關。

中日關係緊張！ 日觀光廳：密切掌握市場影響

不過先前日本首相高市早苗發出涉台言論後，中國政府便發出了避免赴日的旅遊提醒，也引發部分中國旅客取消到日本出遊的行程。日本政府正密切掌握是否會對整體市場造成影響，但日本觀光廳長指出，中國在日本入境市場占有重要地位，所以未來仍會持續推動包含中國在內的國際旅客相關宣傳措施。

