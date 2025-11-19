10月訪日外國旅客創新高！台灣排第三名

▲日本政府公布最新統計，今年10月訪日外國旅客逾389萬人，較去年同期成長17.6％，創下歷年10月新高紀錄。（圖／取自unsplash）

[NOWnews今日新聞] 日本觀光深受各國遊客青睞，日本政府公布最新統計，今年10月訪日外國旅客逾389萬人，較去年同期成長17.6％，創下歷年10月新高紀錄。其中台灣旅客人次達59萬5900人，排名第三。隨著中日關係緊張，北京呼籲中國民眾避免赴日旅遊，目前已出現機票、旅行社行程退訂等影響，對日本觀光將帶來多大衝擊，日本政府也在密切關注。

綜合日媒報導，日本政府統計顯示，10月訪日外國旅客達到389.63萬人次，其中以韓國旅客為最大宗，達到86.72萬人；其次是中國旅客，達到71.57萬人；台灣旅客以59.59萬人排名第三。

日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言後，中日關係跌至谷底，中國旅客後續動向仍待觀察。以10月份來說，中國旅客佔整體旅日外國遊客比重約18.4％，跟去年同期相比成長22.8％，且香港旅客也以19.6萬人排在第5位，預計在中國政府呼籲國民避免訪日的情況下，中國與香港旅客都會受到影響。

今年到10月為止，訪日外國旅客累計3554.72萬人，跟去年同期相比增長17.7％，沒有意外將創下整年訪日旅客人數新高，且有望挑戰4000萬人次大關。

日本政府表示，日圓貶值和中國國慶長假與紅葉季重合等因素推動10月訪日旅客增加，受到中日關係波動影響，旅客數目能否維持如此成長勢頭仍待觀察，將會持續密切掌握並繼續推動全球旅客相關宣傳政策確保觀光市場穩定發展。

