10月訪日遊客數創新高 台灣今年逾563萬人次「全世界排行第三名」

生活中心／綜合報導

日本政府觀光局18日公布最新統計，台灣旅客10月以59萬5900人名列第三，今年1至10月累計更超過560萬人次。（示意圖／資料照）

日本政府觀光局18日公布最新統計，今年10月訪日遊客達389萬6300人，較去年同期成長17.6％，再度顯示旺盛的赴日旅遊需求。台灣旅客10月以59萬5900人名列第三，今年1至10月累計更超過560萬人次。值得注意的是，在日中關係緊張的情況下，中國旅客10月與今年累計人數皆位居前段，日本觀光局表示將持續關注相關動向。

綜合日媒指出，今年10月訪日旅客前三名依序為韓國的86萬7200人、中國的71萬5700人及台灣的59萬5900人，台灣比去年同期增加24.4％，仍維持穩定成長。

今年1至10月累計訪日人次達3554萬7200人，其中台灣以563萬人次排名第三。（示意圖／翻攝自pixabay）

至於今年1至10月累計訪日人次則達3554萬7200人，比去年同期成長17.7％，並有望首次突破單年4000萬人次門檻。其中國旅客累計約820萬人次、年增40.7％，佔比逾兩成居冠；韓國以766萬人次居次，台灣以563萬人次排名第三。

日本觀光廳長官村田茂樹18日被問到中國官方呼籲民眾避免赴日旅遊時表示，目前不打算發表主觀評論，相關宣傳仍將持續推動，並會在密切觀察情勢後採取必要措施。

