10月訪日「陸客破70萬人」！大阪業者憂巨大打擊：景氣恐衰退
日本政府觀光局昨（18）日公布2025年10月訪日外國旅客數，總計有389萬6300人，與9月相比，大陸旅客的排名從第一名下滑到第二名，韓國旅客則排第一。由於大陸政府14日呼籲民眾避免赴日旅行後，陸客紛紛取消機票、訂房，預估未來陸客赴日旅遊人次將進一步降低，有大阪巴士業者坦言，如果出現取消的情況，無疑是巨大打擊；也有燒肉業者憂慮，未來景氣會發生衰退。
根據日本政府觀光局資料顯示，10月訪日外國旅客數當中，韓國以86萬7200人奪下第一名；其次為大陸的71萬5700人；台灣以59萬5900人排第三；美國則以33萬5700人排第四；第五名則是香港，有19萬6000人。值得注意的是，大陸9月訪客數為77萬5500。
根據日媒《每日新聞》報導，隨著大陸呼籲民眾避免到日本遊玩，深受該群體喜愛的大阪，當地許多飯店已經受到衝擊，一名在難波經營民宿的大陸籍老闆表示，光17日上午就接到兩筆取消通知，取消者皆是陸籍旅客。
另外一名在大阪、神戶經營22間燒肉店的老闆本岡玲二表示，往年大陸農曆新年春節旺季的預定，通常都是11月、12月就會接到訂單，且2月餐飲業淡季，國外旅客尤為珍貴。他也相當擔心，大阪關西世博會結束後，會出現經濟衰退的情況。
還有一名大阪的公車巴士董事提到，雖然他們還沒接到大陸團客的取消通知，但未來情勢難以預估，若陸客取消赴日可能會引發連鎖反應，大量訂單沒了，對營業是一個很大的打擊。
