10月財報讀門道！資本支出不退潮 3家AI供應鏈成長動能看透透

財經中心／師瑞德報導

三家AI供應鏈10月財報同調上行：朋億*(6613)以高潔淨度化學品供應系統穩住先進製程，Q3營收20.44億元、EPS5.16創今年高；銳澤(7703)二次配比重72.4%，Q3 EPS1.94改寫同期高；擷發科技(7796)AIVO×CATS加速邊緣AI落地。（示意圖／PIXABAY）

台股在AI驅動下高檔震盪，但從供應鏈深處傳來的財報更能看出產業真實脈動：製程材料供應系統商、氣體系統整合商到AI軟硬整合服務商，第三季齊步交出成長、接單延續與海外布局的訊號。簡單說，資本支出循環沒有退場，只是從「拼產能」走向「拼良率、拼效率、拼落地」。以下以朋億*、銳澤與擷發科技三家公司為主軸，拆出這波趨勢的骨幹。

朋億*：用高潔淨度鏈條吃到先進製程需求

朋億*第三季合併營收20.44億元，EPS5.16元，季增159%，刷新今年單季新高。區域營收比重中國52.1%、台灣44.1%、東南亞3.8%，說明先進製程與高階封裝在兩岸廠區同步拉動對高潔淨度化學品供應系統與特殊氣體設備的需求。毛利率、營益率分別維持34%、25%，本業體質穩。公司強調一站式工程統包能力從設計、製造、安裝到驗證直達產線現場，讓「更高純度、更高穩定性、更嚴安全」的規格成為訂單護城河。董事會同時通過1H25擬配發現金股利每股3元，除息日115年1月18日、發放日1月30日，現金回饋與本業動能形成正向循環。

先進製程良率與化學品純度綁得更緊，資本支出不只建新廠，還要把材料供應鏈的潔淨與風控拉到新標準。朋億*憑區域據點與高客製工程能力受惠這條「看不見但更難做」的景氣支線。

銳澤：把二次配做成主力並跨海設子公司

銳澤第三季合併營收6.01億元，年增28.16%；稅後淨利0.67億元，年增37.73%；EPS1.94元，年增26.80%，改寫同期新高。前三季合併營收17.78億元、稅後淨利2.33億元、EPS6.74元，分別年增34.82%、53.92%、40.42%。結構上，氣體二次配工程前三季年增117%，營收占比升到72.4%，主系統工程占24.8%，顯示隨著新建與擴廠進入裝機高峰，系統整合需求往下游加速擴散。第三季毛利率21.92%、營益率13.18%，在主系統案量增加與海外布局費用墊高下仍守住雙率。公司已完成美國子公司設立，對接當地半導體與記憶體客戶，為跨國專案與在地服務鋪路。

當產線從土建轉進機電安裝與試產，二次配成為實際決定時程與良率的關鍵工序，也更耗人力與經驗值。銳澤抓住這段「裝機密度最高」的窗口放大占比，同時先在美國插旗卡位下一輪海外CapEx。

擷發科技：以「No-Code×ASIC」把AI導到邊緣

擷發科技在美國Embedded World North America(EWNA)以「AI軟體設計服務×ASIC設計服務」雙引擎亮相，並成立北美業務團隊。董事長楊健盟說：「AI的核心價值已從算力競爭，轉向深度整合與務實應用。我們用No-Code的AIVO平台讓客戶快速建模，再透過CATS ASIC平台高效晶片化，6個月從概念到量產，把AI真正導進製造、交通、環保、畜牧、安防等場域。」

AIVO主打圖形化建模、ONNX/TensorRT/TFLite自動轉換與量化、GPU/NPU動態排程，實測平均每瓦效能提升約30%、功耗下降約25%，可在MediaTek Genio、Axelera Metis、NVIDIA Jetson等異質硬體間快速部署；多腳本平行運算支援人臉、車牌、物件偵測等即時任務。CATS平台則提供從架構、IP選擇到量產的ASIC客製服務，瞄準高效能、低功耗邊緣推論。

雲側大算力不再是唯一賣點，企業更在意「多快導入、功耗如何、是否跨平台」。擷發把開發門檻與落地時程打低，再用ASIC把TCO做小，回應AI應用真正的採購KPI。

