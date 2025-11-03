10月買賣移轉月增年減 房仲估今年仍難逾30萬棟

（中央社記者何秀玲台北3日電）六都地政局公布10月建物買賣移轉棟數，合計為1萬6989棟，月增5.7%、年減13.5%；繼9月「年月雙減」後，10月轉為「月增年減」。房仲指出，成交量回升主要來自新青安鬆綁與暑假結束後的回補效應，但整體市場受不確定因素影響，今年全年移轉棟數恐難破30萬棟。

觀察六都今年10月買賣移轉棟數，台北市1758棟、月減1%、年減22%；新北市4204棟、月增14.2%、年減3.6%；桃園市3240棟、月減0.7%、年減11.4%；台中市3766棟、月增4.6%、年減8.3%；台南市1527棟、月增2.7%、年減33.2%；高雄市2494棟、月增9.9%、年減16.2%。

另外，永慶房屋進一步觀察今年前10個月六都建物買賣移轉棟數，交易量合計為16萬8785棟，年減26.6%，續創8年來新低，也是自1999年有紀錄以來第四低量，僅高於2015年至2017年，而台北市、台南市續創8年最低，新北市、高雄市則是近9年新低紀錄。

談到10月買賣移轉棟數表現，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台股衝上28000點，對房市氛圍雖偏正面，但過去一段時間房價漲多，加上政策仍偏向房貸資金緊縮，房市移轉量仍偏向清淡；不過近幾個月交易沒再持續破底下探，房市有機會進入盤整期，政策走向仍是影響房市信心的關鍵。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，10月買賣移轉棟數反映是9月至10月初市況，因適逢暑假結束，民眾看屋、詢價活動均回歸正常，加上9月初新青安鬆綁及延長對「先買後賣」換屋族售舊屋的期限，觀望氛圍稍減，讓10月交易量較9月成長5.7%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年9月新青安貸款不計入銀行法水位上限後，不動產放款水位略有下降，房貸苦等排撥的問題略有紓解，也帶動交屋過戶的量能。

而第4季為傳統購屋旺季，她說，部分久候多時的剛需買家出籠，因政策環境對首購族趨於友善，銷路較之前微幅回升，使都會區10月買賣移轉表現優於9月，年減幅也收斂至1成左右，衰退幅度已比今年前3季動輒年減2至3成緩和許多。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，現階段房市仍面臨兩大挑戰，其一為房貸難題未見鬆綁，其二則是川普關稅政策給國際政經局勢帶來不穩定因素，在此情況下，即便第4季買氣回升，但預估今年全年買賣移轉棟數仍僅約26至27萬棟。（編輯：楊凱翔）1141103