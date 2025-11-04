10月連假掀起出遊潮 高鐵單月運量破紀錄

受到中秋節、國慶日與光復節連假帶動，全台旅運人潮大幅回升。台灣高鐵10月份單月運量衝上735.2萬人次，創通車以來新高紀錄；地方公共運輸也傳出好消息，新北市YouBike在10月底突破3億次騎乘，成為都市交通普及化的重要指標。

據台灣高鐵統計，今(2025)年10月旅運量不僅超越8月的歷史高點，更以日均23.7萬人次寫下新紀錄，較去(2024)年全年平均21.4萬人次成長約11%，同時比今年前9月的平均22.1萬人次增加7.4%。受惠於3大連假推升疏運需求，10月中秋、國慶及光復節連續假期當中，日均運量分別達26.2萬、25萬及26.1萬人次，顯示國旅熱潮延燒。

台灣高鐵指出，為因應連假大量旅運需求，啟動多項疏運與優惠措施，包括依據各站人潮機動加開全車自由座列車、在非超尖峰日擴大早鳥優惠配額，甚至開賣最低5折的「早早鳥優惠」，成功發揮移峰填谷的效果。統計顯示，非尖峰日早鳥票銷量較以往疏運期提高約3成，自由座車廂也因應北部尖峰需求增至最多9節，運能提升約3%。

高鐵10月共開行5,197班次，準點率高達99.85%，未來將持續優化乘車動線與分流指引，並呼籲旅客配合現場引導、善用離峰時段搭乘，以維持良好的乘車品質。新世代列車N700ST預計自2026年起投入營運，屆時將進一步強化高鐵疏運能量。

除了高鐵外，城市微交通也傳出亮眼成果。新北市YouBike在10月27日衝破第3億次騎乘，交通局與微笑單車公司共同舉辦「尋找新北市YouBike善意人」活動，找出幸運的第3億人次得主。中獎者可獲得1年份TPASS「基北北桃1200都會定期票」，得獎人前、後各11名可分別拿到3至6個月定期票獎勵，名單已於YouBike官網公告。

新北市交通局表示，活動期間同步推出「善意預言家」及「善意祝福牆」留言抽獎，邀請市民分享善意故事並參加抽獎，留言活動至11月10日截止，屆時將再抽出100位民眾，贈送100元YouBike騎乘券。

