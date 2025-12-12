10月電子支付山雨欲來 全支付代收付連4霸

電子支付市場10月呈現高檔整理格局。金管會最新統計顯示，電子支付三大業務不僅未再創新高，其中「代收付」及「儲值」金額還呈現下滑。而全支付表現格外亮眼，不但會員人數單月增長業界最大，今(2025)年底前可望突破700萬大關，「代收付」金額更連續4個月蟬聯冠軍，遠遠甩開第二名的街口支付。

從市場結構來看，10月份有9家專營電子支付機構、20家兼營電子支付機構，涵蓋全支付、街口支付、一卡通iPASS MONEY、全盈支付、悠遊卡、愛金卡、橘子支、歐付寶及簡單行動支付等業者。整體競爭態勢明確，但實際交易量仍集中於主要平台，市場結構相對穩定。

統計三大業務表現，10月「代收付」金額207.3億元，較9月減少6.3億元，不過已連7個月站穩200億元以上水準。其中，全支付在7月彎道超車街口支付後，10月再以61.8億元奪冠，蟬聯4個月「代收付」王位。街口支付為49.9億元，排名第二；一卡通iPASS MONEY為38.8億元續居第三。前三大業者市占比達72.6%，突顯該業務全由大型平台主導。

在「儲值」金額方面，10月也月減4.8億元至295.04億元，維持平穩發展。一卡通iPASS MONEY獨占鰲頭，單月達181.7億元，市占率61.58%；街口支付(81.1億元、市占27.50%)、全支付(2.04億元、市占6.92%)分居二、三名。該業務呈現高度集中，前二大業者就囊括近9成市場。

「匯兌轉帳」單月金額183.3億元，連2個月小幅成長。市場更集中在一卡通iPASS MONEY(133.8億元)，市占率高達72.97%，相當獨攬市場四分之三的業績量。而第二名的街口支付有44億元，接收其餘的24.01%市場。

被稱為「大魔王」的LINE Pay Money，已在12月3日下午正式開通，只用70個小時會員人數就破100萬人，寫下台灣電支歷史最快紀錄，顯示既有用戶轉換意願極高。不過，相關業務數字須待明(2026)年1月完成資料申報後，才能進一步觀察其對現有市場結構所帶來的影響。

