10月驚險！券商獲利「起死回生」 當月獲利王牌是「他」

財經中心／師瑞德報導

全體券商10月稅後賺133.18億元、月增6.36%，10.896兆元成交值推升經紀手續費；自營評價利益月增19.14億元成主引擎，但承銷淨利月減10.03億元。前10月累計876.85億元、年增0.32%，後市續觀察。（示意圖／PIXABAY）

10月券商獲利小幅回溫，主因是成交量回升＋自營評價回補。證交所統計，114年10月全體證券商稅後淨利133.18億元，較9月增加7.96億元、月增6.36%；累計前10月稅後淨利876.85億元，年增2.80億元、年增率0.32%，等於今年截至10月還是維持微幅正成長。

量能帶動經紀回到主場

10月大盤總成交值約10.896兆元，月增6.95%，帶動券商經紀手續費收入同步上揚；經紀業務單月獲利106.3億元、月增約6.1%。也就是說，量一回來，券商最穩的收入來源就先回血。

自營評價回升撐起整體月增

10月自營部位評價利益增加，使自營業務淨利達47.09億元，較上月多19.14億元、月增68.48%，成為10月獲利走高的最大推手。

承銷轉弱拖累，但全年仍算守住

相對之下，10月承銷業務淨利剩5.77億元，月減10.03億元、衰退63.48%，顯示募資與承銷市場熱度較9月降溫。拉長看，前10月經紀業務因全年成交值較去年少而年減3.35%；自營因出售證券利益較少，年減5.74%；承銷也年減0.65%，三大業務多是「小幅下滑、但沒失速」。

整體來看，10月券商獲利改善偏向「技術性修復」：靠量能回暖與自營評價拉抬，但承銷仍在休息。後面能不能延續，就看成交量能否維持、以及自營部位的市場風險控管能不能穩穩吃到下一段行情。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

