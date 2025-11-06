10月CPI上漲1.48% 豬肉漲幅擴大達9.07%

（中央社記者潘姿羽台北6日電）主計總處今天公布10月消費者物價指數（CPI）年增率為1.48%，漲幅較9月略為擴大，扣除蔬果、能源後的核心CPI則為1.84%。外界關注的豬肉價格，10月上漲9.07%，漲幅擴大。

觀察CPI的7大類變動，雜項上漲3.18%，漲幅最顯著，食物類也上漲2.02%，其中肉類上漲5.43%。

行政院關注的17項重要民生物資CPI年增率也略為擴大，達2.73%，已經連續5個月漲幅擴大。（編輯：楊凱翔）1141106