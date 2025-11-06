10月CPI上漲1.48%！ 豬肉漲幅9.07%創20個月新高

10月豬肉比去年同期上漲9.07%，創20個月最大漲幅。（圖：李河錫攝）

主計總處今天（6日）公布10月消費者物價指數（CPI）年增率是1.48%，連續6個月低於2%。其中，豬肉比去年同期上漲9.07%、創20個月最大漲幅，但主計總處強調，和這次非洲豬瘟疫情無關。此外，外食年增3.56%創20個月最高漲幅，房租漲幅2.14%，顯示整體物價雖然平穩，但外食房租漲勢還是沒有下滑。

10月的七大類指數中，雜項類漲幅3.18%最大，主因國際黃金價格上漲，導致金飾及珠寶等個人隨身用品上漲10.65%、而個人照顧服務費也因10月中秋節上漲2.41%所致。

食物類漲幅2.02%，其中肉類價格仍高，上漲5.43%，另外蛋類漲6.69%、穀類及其製品（如米、麵包）漲3.88%仍高，蔬果反而因為去年有山陀兒颱風影響價格，基數較高，這次價格分別下跌4.93%及1.33%，抵銷部分漲幅。

肉類當中，又以豬肉價格年漲9.07%最多，寫下20個月以來最大漲幅。但主計總處表示，豬價上漲原因是之前天候及年初有疫病因素減少供給，近期冷凍及冷藏豬肉價格並沒有明顯波動，因此和這次非洲豬瘟沒有關係。

主計總處專門委員曹志弘表示，非洲豬瘟疫情影響還沒有反映在10月豬肉價格，在政府控制供需下，預料11月豬肉價格不會大幅波動；如果天候穩定，11月CPI漲幅應該和10月相當或縮小。

扣除蔬果、能源後的核心CPI上漲1.84%，是近9個月最高。行政院關注的17項重要民生物資CPI年增率也略為擴大，達2.73%，已經連續5個月漲幅擴大。