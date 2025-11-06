10月CPI年增1.48% 重要民生物資飆漲破2%、這兩類成「通膨壓力點」

10月豬肉CPI年增率為9.07%，創下20個月以來最大增幅，主計總處強調無關非洲豬瘟。李政龍攝



主計總處今（11/6）日公布10月消費者物價指數（CPI）為1.48%，與9月的1.25%相比略增，已連續六個月低於2%通膨警戒線，不過，17項重要民生物資的CPI上揚至2.73%，創下20個月新高，其中雞蛋和豬肉價格分別是29個月、20個月的最高漲幅。主計總處官員說明，10月豬肉年增率為9.07%，主要受到疾病、天候和天災影響，導致供給縮減，隨著天候回穩，價格會逐漸回穩，但與非洲豬瘟並無直接關聯。

統計顯示，10月CPI年增1.48％、核心CPI來到1.84%，核心CPI為近九個月最大漲幅。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說明，10月CPI主要因肉類及外食費等食物類價格持續上漲，加上台鐵調漲票價，台電調漲電價及增訂底度費用，以及10月連假較多，中秋節所在月份不同等暫時性因素影響，所幸蔬果因去年基數較高（山陀兒颱風侵襲），交通工具因新購汽機車貨物稅減徵而價跌，以及機票及油料費下跌，抵銷部分漲幅。

值得注意的是，17項重要民生物資已經連續八個月上揚，且從8月迄今，連續三個月超過2%。曹志弘表示，17項重要民生物資創下20個月最大漲幅，主要是豬肉、雞蛋、米和麵包漲幅較高，其中雞蛋年增率為8.22%，創29個月以來最大，主要是先前的跌幅都超過1成左右，以及去年低基期因素消失，使得年增率持續轉正。

另一項備受關注的豬肉，年增幅為9.07%。曹志弘指出，豬肉漲幅創下20個月最大漲幅，受到疾病、天候和天災等因素影響，導致供給縮減，隨著天候回穩，產銷供應持續調節，10月的批發行情已經跌回每公斤100元；而非洲豬瘟帶來的影響非常有限，由於10月23日開始，溫體豬不販售，但冷凍和冷藏豬肉仍有庫存，且價格平穩，並無明顯起伏。

曹志弘提到，根據相關部會的說法，冷凍豬肉庫存可供應一個月，零售價格確實出現波動，但隨著批發價格回穩，接下來零售價會逐漸反映，而其他替代肉類，如雞肉的年增率都在1.76%，價格平穩，即便是牛肉僅些微向上，影像並不大。

不過，外食費的年增率3.56％，也創下20個月來最大漲幅。曹志弘說，外食費漲幅約在0.2%左右，觀察漲幅擴大的機率不高，近六個月來的平均是0.23個百分點，後續還需持續觀察。

展望10月的物價，曹志弘評估，在國際原油價格跌幅約1成，大宗物資商品價格互有增減，預期10月整體物價平穩，若11月天候穩定、節慶效應消退，CPI年增率可望續降，雖然還有颱風來襲，但漲幅不至於突破2%的警戒線。

