10月CPI漲1.48% 主計總處：非洲豬瘟影響有限

主計總處今天(6日)公布10月消費者物價指數(CPI)年增1.48%，其中，豬肉價格漲幅達9.07%，是近20個月新高。不過，官員認為，豬肉價格已連續多月上漲，非洲豬瘟疫情並沒有對於豬肉價格造成顯著影響，預估11月起肉價漲幅會逐漸趨於緩和。

主計總處6日公布10月消費者物價指數CPI年增率為1.48%，連續6個月低於2%的通膨警戒線；不過，17項重要民生物資年增2.73%、外食費年增3.56%和豬肉年增9.07%，增幅都是近20個月新高。

主計總處綜合統計處專委曹志弘指出，豬肉從今年以來受天候、疾病等因素影響，價格持續偏高，加上去年同期基期較低，因此年增率漲幅相對較大。不過，觀察10月的月增率只有0.17%，沒有出現明顯價格波動，顯示這次發生的非洲豬瘟疫情沒有對國內整體肉價造成衝擊。他說：『(原音)冷藏冷凍的豬肉都會有庫存，至少可以供應1個月沒有問題，所以價格並沒有大幅波動，價格都還是滿平穩的。牛肉大部分都進口，跟上月比也只漲0.03個百分點，所以應該只是短期因素。』

曹志弘也提到，豬肉批發價格已經開始回落，加上豬瘟疫情並未擴大，在禁宰令解除之後，溫體豬肉也恢復穩定供應，預估豬肉漲幅會持續收斂。觀察扣除蔬果、能源之後的核心CPI為1.84%，是9個月來最高，但已連續一年半低於2%，顯示整體物價仍處於相對穩定狀態。

展望11月物價概況，曹志弘表示，根據氣象報導，下週可能會有颱風來襲，如果災損不嚴重，11月CPI水準應與10月相當，甚至略為收斂。(編輯：宋皖媛)