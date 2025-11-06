10月CPI漲1.48% 豬價11月估回穩非洲豬瘟影響有限

（中央社記者潘姿羽台北6日電）主計總處今天公布10月消費者物價指數（CPI）年增率為1.48%，漲幅較9月擴大，其中豬肉價格上漲9.07%，為近20個月最大漲幅。主計總處官員說明，豬肉10月漲價是受前幾個月的天候、疫病等因素影響，11月豬價應可趨於平穩，非洲豬瘟影響有限。

主計總處統計，10月CPI年增1.48%，較9月走揚，但已經連續6個月低於2%的通膨警戒線，扣除蔬果、能源後的核心CPI年增率則為1.84%。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說明，10月CPI、核心CPI漲幅略為擴大，主要是10月有較多連假，娛樂服務費用上揚所致。

進一步觀察10月CPI的各類表現，與民生密切相關的食物類上漲2.02%，主因是肉類上漲5.43%，蛋類、穀類及其製品、外食費也分別上漲6.69%、3.88%及3.56%。

外食費不只連續12個月漲幅高於3%，且創近20個月最大增速。曹志弘分析，近半年來，外食費月增率多在0.2%上下，沒有明顯縮小、但也沒有顯著擴大，推測是廠商因營運成本、市場競爭進行價格調整，考量整體商品類價格平穩，接下來外食費漲幅應該不至於擴大。

至於10月重要民生物資CPI則上漲2.73%，同創近20個月最大漲幅，其中又以豬肉漲9.07%、創近20個月最大增幅，以及雞蛋上漲8.22%，漲幅較顯著。

曹志弘說明，10月豬肉漲幅擴大，主要受到前幾個月疫病、天氣炎熱，以及天災影響，短期供給減少，但隨著天候回穩，10月平均批發行情每公斤已跌破100元，只是從批發反應至零售需要時間，而10月豬肉月增率為0.17%，已經比前幾個月超過1%的漲幅，顯著縮小。

媒體關切，10月下旬爆發非洲豬瘟，政府啟動為期15天的全台活豬禁運禁宰，是否對豬肉價格產生影響。

曹志弘補充，非洲豬瘟導致豬隻禁運禁宰，對豬肉價格影響有限，因為10月23日起，雖然沒有溫體豬販售，但還是買得到冷凍、冷藏豬肉，根據10月下旬實際查價結果，冷凍冷藏豬肉價格平穩；其他如雞肉、牛肉價格，也沒有因為替代效果，價格產生明顯波動。

曹志弘表示，禁宰豬肉是短期因素，加上冷藏供應充足，因此對CPI影響有限，而全台活豬禁運令今天中午解除，相關部會將確保後續豬肉供需平衡，11月豬肉價格應可平穩。

展望11月物價概況，曹志弘表示，根據氣象報導，下週可能會有颱風來襲，如果災損不嚴重，11月CPI水準應與10月相當，甚至略為收斂。（編輯：楊凱翔）1141106