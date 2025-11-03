10月PMI結束連4月緊縮 學者：AI熱潮抵銷關稅衝擊

中華經濟研究院今天(3日)公布10月台灣製造業採購經理人指數(PMI)中斷連續4個月緊縮，轉為擴張，指數攀升2.0個百分點至50.3%。學者認為，出口暢旺帶動一些指數，對等關稅的衝擊有部分被AI發展抵銷，但廠商對未來半年展望仍緊縮，後續仍要審慎看待。

中華經濟研究院院長連賢明受訪時分析，AI相關硬體與設備需求暢旺、電子業缺貨漲價潮，以及部分品牌廠商開出2026年需求預測，讓新增訂單及生產指數同時回升；不過，廠商對未來半年展望仍緊縮，顯示還沒到樂觀的狀態。

至於對等關稅衝擊是否減緩？連賢明認為現在說沒影響還為時過早，因為傳統產業還是有被課稅，只是這些衝擊有點被AI暢旺抵銷；且台灣對等關稅談判還在進行中，仍未到最後確定階段。他說：『(原音)我們還在看，就是還在等川普政府有沒有一些比較確定的說明。目前副院長講說是往比較好的方向，只是到底這目前的狀況是不是到最後面川普政府接受、然後把台、美之間的關稅確定，其實這邊還沒有到最後確定的階段。』

針對「川習會」釋出一些好訊息，是否有助景氣發展？連賢明認為美、中目前達成的共識就是美國同意關稅降10%，換取中國繼續購買農產品，「沒有繼續惡化，但看不太出來有變得更樂觀」。他也研判「台灣跟美國談貿易協定，很可能要等到中國跟美國有一個段落了以後才會比較清楚」。

中研院經濟所研究員簡錦漢則認為，這次川普主動跟中國談，而且談出結果，所以是「好的開始」，儘管現在只是初步共識，但兩邊態度相對友好，接下來就能慢慢談比較棘手的問題，對業界來說也等於降低不確定性。

至於非製造業採購經理人指數(NMI)，則已連續8個月擴張，指數續揚2.3個百分點至54.4%。連賢明指出，10月有多個連假，接下來又有旅展，讓住宿及餐飲業大幅彈升，但產業對未來6個月展望也呈現緊縮。(編輯：宋皖媛)