10條通緝犯一路狂跑！雲林警尾隨緊咬、拔槍「連轟10槍」衝上逮人

記者林盈君／雲林報導

25日中午左右，雲林縣斗六分局警員，追緝一台失竊車輛，警匪追逐一路追到林內鄉重興國小附近，當時警方喝令駕駛停車，但嫌犯卻依舊頑強，警方拔槍連轟10槍，最終將42歲的張姓嫌犯壓制逮捕，經查發現，張嫌身上揹了10條通緝，包括肇事逃逸、毒品及家暴案件等，訊後將其移送歸案。

通緝犯張嫌被警方一路追緝，最終遭壓制逮捕。（圖／翻攝畫面）

據了解，張嫌因駕駛遭竊車輛，被警方發現後一路追緝，警匪追逐到了重興國小附近，聽到警方大聲喝令，張嫌依舊頑強拒捕，警方隨即拔槍連開10槍示警，張嫌見狀跳車逃逸了約150公尺，還企圖搶走民宅前未拔鑰匙的機車，想要趁隙逃逸，最終被警方壓制逮捕。

警方調查發現，張嫌竟有10條通緝未到案，其中包括6件毒品案、1件肇事逃逸案、1件毀損案、1件家暴案、1件侵占案，見到警方疑似心虛，才瘋狂逃逸且拒捕。警方逮捕過程中，張嫌與其中1位員警受到輕微擦挫傷，所幸無生命危險，警訊後將其移送歸案。

