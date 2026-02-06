10橋跨貴子坑溪 侯友宜盼路通人通

新北市長侯友宜6日視察跨溪橋梁預鑄廠。（高鈞麟攝）

新北市新莊與泰山交界的塭仔圳重劃區推動興建10座跨越貴子坑溪橋梁與電塔地下化，一區工程進度突破60％，二區工程進度達55％。銜接新北大道與中環路的「莊田路」農曆年前通車，貴子坑溪5座跨溪橋梁也將於民國115年完工，待10座橋梁接續開放通車，逐一打通交通網絡相互銜接。

由於跨溪橋梁的施工介面複雜，水利局先於溪的左右兩岸建置疏洪箱涵，地政局接續施作管線室、溪底纜線管路，配合自來水、瓦斯管線埋設工程完成，再來才能搭建跨溪橋梁。

侯友宜6日視察貴子坑溪跨溪橋梁預鑄廠時表示，5座跨溪橋梁完工，屆時泰山居民就可經由橋梁連通至新北大道、領航路，10座橋梁接續開放通車，逐一打通交通網絡相互銜接，將使泰山新莊間的交通往來更加綿密順暢，「路通人就通，地方就會更繁榮」。

地政局長汪禮國指出，跨溪橋梁工程的最大挑戰，在於配合抽水站併站、防洪抬高斷面等貴子坑溪整治需求，且受限於台電特高壓纜線、瓦斯等管線遷移日程，再加上維持基本通行需求，無法同時施作多座橋梁而須採跳島式施工，今年將依序開通9號、4號、2號、8號及5號等橋梁。

地政局說，為有效控管工期，施工廠商在工區內設置橋梁預鑄梁廠，中牆及頂版等橋梁「零件」可在廠內先預鑄完成，待河川整治工程達到一定階段，再將預鑄好的組件吊掛進廠施作，預計大幅減少24個月工期。

塭仔圳一區的道路建設方面，鄰近港泰自辦重劃區的莊泰路預計今年上半年完工，泰林路也將於今年底完成拓寬。區內10座高壓電塔下地的工程，鑽挖地底洞道完工交予台電公司架接電纜，高壓電塔可全數拆除。