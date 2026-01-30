10檔台股ETF今年漲幅、規模成長雙衝二位數 00947不到一個月規模翻倍

2026 年才過第一個月，台股不斷為股民創造驚喜，至今（30）日單月漲幅 10.7%，指數也屢創新天價，帶動台股ETF凌勵漲勢。 示意圖

[Newtalk新聞] 2026 年才過第一個月，台股不斷為股民創造驚喜，至今（30）日單月漲幅 10.7%，指數也屢創新天價，帶動台股ETF凌勵漲勢。

據統計，今年截至 1/28 日，績效前十強之台股ETF不僅漲幅皆高達二位數以上，規模成長率亦同步達二位數。在這當中，含有半導體題材的ETF受惠顯著，在績效前五強者均為半導體相關ETF。

績效冠軍由台新臺灣IC設計（00947）榮登，受「記憶體」及「IC 設計」兩大超強勢成分股大漲帶動，今年來股價大漲逾 3 成，且不到一個月，這檔ETF規模翻倍成長，表現最為突出；新光臺灣半導體30（00904）以 25.95% 拿下績效亞軍，今年來規模也大增 61.09%，也相當亮眼。

廣告 廣告

法人表示，近期記憶體及 IC 設計族群表現亮眼，投資人透過相關持股比重高的台股ETF，可一網打盡熱門個股，也不怕處置或漲停時買不到相關個股，ETF交易便利、投入門檻較低的投資方式，也成為參與記憶體行情的熱門選擇。

今年績效王台新臺灣IC設計（00947）追蹤指數有靈活的選股邏輯，在市場類股輪動快速下，同時囊括「IC 設計」、「IP／ASIC」及「記憶體 IC 設計」等產業，使 00947 話題不斷，從聯發科（2454）、台達電（2308）等大型權值股到記憶體族群都收入麾下，輪流帶動 00947 股價表現，成功達成績效及規模漲幅雙冠軍。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，2026 仍為 AI 蓬勃發展的一年，其中，台灣對於 IC 設計產業的市占目標設置為 10 年內從目前的全球市占 19% 提高到 40%，另外，在 AI 運算對高頻寬記憶體（HBM）的需求呈爆發式成長的背景下，全球產能排擠引發的結構性缺貨將帶動記憶體報價進入長期上升軌道，使相關企業獲利迎來倍數成長的轉折點。透過布局 IC 設計與記憶體相關個股占比高的台股ETF，不僅能精準捕捉這一波從景氣循環轉向結構性成長的價值重估紅利，更能透過ETF特性，分散單一持股、產業區塊投資風險，在 AI 硬體軍備競賽中搶佔最具爆發力的成長先機。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

國防需求點火！台廠無人機產業鏈受惠名單曝光

尹立、蔡秉璁跨區攜手站路口 強調共同生活圈跨區合作