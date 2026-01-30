10檔台股ETF悍將股價大漲逾三成 漲幅規模成長雙衝二位數

股市配圖。廖瑞祥攝



今年來績效前十強之台股ETF不僅漲幅皆高達二位數以上，規模成長率亦同步達二位數。其中，台新臺灣IC設計（00947）受惠於兩大強勢成份股記憶體及IC設計大漲帶動，今年來股價大漲逾3成，不到一個月規模翻倍，表現最為亮眼。

今年來績效前十大的台股ETF依序為00947、00904、00913、00927、00891、00935、00888、0051、00892、006201。股價漲幅在30%~17%的水準。

法人表示，近期記憶體及IC設計族群表現亮眼，投資人布局相關持股比重高的台股ETF可一網打盡熱門個股，也不怕處置或漲停時買不到相關個股，ETF便利的投資方式也成為參與記憶體行情的熱門選擇。

今年績效王台新臺灣IC設計（00947）追蹤指數有靈活的選股邏輯，在類股輪動快速的市場中，同時囊括「電子上游-IC-設計」、「電子上游-IP/ASIC」及「電子上游-記憶體IC設計」等產業，使得00947話題不斷，從聯發科、台達電等大型權值股到記憶體族群都收入麾下，輪流帶動00947股價表現，開年來漲幅已達30.5%，成功達成績效及規模漲幅雙冠軍。。

台新臺灣IC設計研究團隊表示，2026年仍為AI蓬勃發展的一年，其中台灣對於IC設計產業的市占目標設置為10年內從目前的全球市占19%提高到40%，

另外，在AI運算對高頻寬記憶體（HBM）需求呈爆發式成長的背景下，全球產能排擠引發的結構性缺貨將帶動記憶體報價進入長期上升軌道，使相關企業獲利迎來倍數成長的轉折點，透過布局IC設計與記憶體相關個股占比高的台股ETF，不失為投資人參與此二大投資熱潮的好選擇。

