10檔高「輝」ETF一表掌握 法人這樣建議

AI晶片霸主輝達(NVIDIA)上週五飆漲7.92%，股價重振雄風，重振市場對AI的投資信心，也帶動投資輝達的海外股票型ETF漲勢。

以持有輝達比重最高的前3名海外ETF為例，(00895)富邦未來車昨天漲幅3.6％，(009801)中信美國創新科技上漲2.8％，(009815)大華美國MAG7+上漲2.95％，都有不錯表現。

法人表示，近期科技七巨頭股價雖出現較明顯修正，但具有良好的基本面撐腰，無論是在獲利能力、現金流、資本規模和技術優勢，皆在市場居於絕對領先位置。因此多數時間，當大盤面臨明顯10%以上修正時，科技七巨頭就是資金回流首選，股價回彈的速度會比大盤要更快。投資策略上，建議投資人可分批逢低進場。

(009815)大華美國MAG7是市面少數可以一檔完整投資科技七巨頭+台積電的ETF。009815的追蹤指數設計以輝達、蘋果、微軟、亞馬遜、Meta、谷歌以及特斯拉等七大科技巨頭為核心，配置7成權重，橫跨硬體、軟體、雲端運算與數位平台等關鍵領域，並且選入其他23檔掌握AI關鍵技術的頂尖企業，透過市值排序，讓投資人以最簡單的方式就能輕鬆跟上AI科技成長

