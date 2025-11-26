10款羽絨＆保暖外套推薦！Lululemon熱賣回歸、Fila韓韶禧同款，挑選技巧一次看

冬天一到，「羽絨外套」永遠是最先被搜爆的關鍵字，今年的亮點不只有lululemon熱賣款悄悄回歸、Fila也因韓韶禧同款再度大翻紅，各品牌都端出保暖度、輕量感與版型兼具的實用選擇，想買到真正耐看、好穿、不顯腫的羽絨外套，除了看明星同款，還有幾個關鍵挑選技巧一定要掌握，帶你一次掌握今年的熱門款式與入手必讀重點。

羽絨外套挑選技巧：

看蓬鬆度（Fill Power）：600FP適合日常、700FP以上更保暖但更輕量，不必以「越厚越好」為標準。

確認填充材質：羽絨比例越高越保暖；介意素食友善可選擇科技中綿。

挑選合適版型：短版拉高比例、長版保暖性更好；肩線合不合身會大大影響顯瘦度。

注意布料功能：防潑水、抗風外層更實穿，尤其是台灣濕冷時最有感。

細節設計：可拆帽、雙向拉鍊、抽繩腰身等，都能增加穿搭彈性與舒適度。

試穿動態：抬手、轉身是否卡緊很關鍵，輕量但活動度高的款式最耐穿。

10款羽絨＆保暖外套推薦

1.Lululemon 短版羽絨外套 NT.8,980

lululemon在秋冬非常受歡迎的Wunder Puff系列，這次找來Le Sserafim KAZUHA演繹秋冬的時髦造型，穿穿著的是極輕量的頂級900蓬鬆度羽絨填充，搭配防潑水布料的羽絨外套，短版設計可以有效的拉長身形，也能有效阻隔濕氣鎖住熱能，明亮低飽和的粉色系，讓氣色也能同步提亮！

心動入手

2.Uniqlo 無縫羽絨連帽外套 NT.3,990

主打輕盈卻有份量的穿著感，採用Ultra Light Down科技，蓬度飽滿但上身完全不會有負擔，布料具備防潑水與抗風性能，搭配高領與立體大帽子，冬天外出也能確實抵禦冷風，無論搭運動套裝或日常休閒穿搭，都能呈現簡潔俐落的風格。

心動入手

3.GU 燈心絨夾層外套 NT.1,790

GU在秋冬推出的外套系列，以燈芯絨材質為主的夾絨外套，讓暖意濃外到內都能完整呈現，短版的設計剛好是現在流行的麵包感，蓬鬆又可愛，特別調整過的肩線設計也能讓穿著上身的線條更俐落。

心動入手

4.Fila 短版羽絨外套 NT.9,280

Fila品牌代言人韓韶禧在最新冬季形象廣告中，穿上了全新的 「FLOW DOWN」羽絨外套，整體採用英國PERTEX® QUANTUM高科技布料製作，讓整體呈現細膩的光澤感，剪裁貼合人體日常活動，兼顧舒適度與俐落線條，內裡填充RDS認證羽絨，具備蓬鬆、輕盈、保暖與透氣特性，適合日常穿搭。

心動入手

5.Covernat 連帽羽絨外套 NT.6,790

即將在11月29日進駐誠品武昌的韓國品牌Covernat，也在本次的開幕活動上帶來代言人TOMORROW X TOGETHER SOOBIN在形象廣告中親自著用的秋冬最新款羽絨外套，咖啡新色首次在台灣上市，以雙層拼接設計搭配中性米色調層次，溫柔又有份量感。

6.Discovery Expedition 羽絨短版外套 NT.8,690

謝欣穎穿著的這件羽絨短版外套，是Discovery Expedition秋冬系列的新款式，霧絨面質感的外層不僅具有防潑水、防風與蓄熱的機能特性，布料隨著穿著走動間的光澤感也非常特別。

心動入手

7.Levi’s 科技羽絨外套 NT.4,590

Levi’s除了丹寧之外，羽絨外套也非常有特色，以輕盈填充與可收納設計為亮點，外層防潑水、內裡保暖，同時具有都市休閒感，短版剪裁搭配經典Levi’s標誌，讓冬天即便穿羽絨也能保持利落比例、街頭風格自然流露。

心動入手

8.Puma 流行系列Shiny羽絨背心 NT.5,480

王淨同款的羽絨背心以亮面布料搭配短版剪裁，不僅為穿搭增添街頭運動風，羽絨填充讓保暖度自然升級，不太怕冷的人，可以半開拉鍊搭配內搭長袖或針織就會很足夠！

心動入手

9.Studio Doe

Studio Doe 的輕量夾層羽絨棉外套結合了羽絨與棉質的雙重保暖層次，既保持輕盈亦具備優異保溫效果，短版剪裁搭配微寬肩設計，塑造乾淨俐落的版型，無論日常通勤或週末出遊都能輕鬆穿出時尚與機能兼備的風格。

心動入手

10.Gap 短版翻領羽絨外套 NT.4,499

以俐落的短版剪裁提升比例，翻領設計增添了英倫休閒感，輕盈羽絨溫暖而不厚重，外層布料經過防潑水處理，兼顧機能與時尚，無論通勤或假日出遊，都是一件簡約卻有質感的冬日必備單品。

心動入手

今年的平價羽絨外套不只主打「保暖不臃腫」，在版型、材質到細節設計都全面升級，掌握蓬鬆度、版型與機能細節這幾個挑選重點，你也能找到一件真正好穿、百搭、耐看的羽絨外套，讓冬天既保暖又時髦！





【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

