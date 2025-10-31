10款飲料可混搭！ 萬巒老店轉型變「自助飲料店」 一杯20元

無人經濟風潮正席捲全台，屏東萬巒一家老店轉型為「自助飲料店」，以每杯20元的親民價格，提供10款飲料供顧客自由混搭，成功吸引眾多網紅前來打卡。店內除了基本款紅茶、綠茶和麥茶外，還有咖啡、金桔、紫蘇梅等多種選擇，顧客可依喜好自行調配飲品口味。同時，高雄也有一間自助店，整合麵食主食、甜品和飲料，讓消費者能一次滿足多元需求，展現無人商店的多樣化經營模式。

屏東萬巒這間飲料店的特色採自助式經營。飲料櫃前擺放著10款飲品，顧客可自行調配。（圖／TVBS）

這家屏東萬巒自助飲料店的特色在於完全DIY的製作方式。店內飲料櫃前擺放著紅茶、綠茶、麥茶、咖啡、金桔、紫蘇梅等10款飲品，顧客可自行取杯加糖。店家提醒，冬瓜茶與紫蘇梅本身已含糖，其他飲料則為無糖，顧客需先加糖再選擇飲料。許多顧客喜歡選擇經典配方如冬瓜加檸檬，享受酸甜好滋味，也有顧客會嘗試特殊組合，甚至將10種飲料全部混合。老闆表示，對於顧客的創意搭配持開放態度，因為杯子容量有限。

這樣一杯僅售20元，相當物超所值。（圖／TVBS）

除了多樣化的飲料選擇外，店內還提供珍珠、椰果、仙草凍等配料，服務內容與一般手搖飲店相當。這樣一杯僅售20元，相當物超所值。有時老闆不在店內，店鋪會轉為「無人商店」模式運作，成為許多老顧客的隱藏名單。一位顧客表示，這家店歷史悠久且非常道地，價格合理。另一位顧客則分享，他是在附近洽公時經過，被店家的特色吸引而進來嘗試。

高雄這家自助店引進全台唯一與屏科大醬油合作的霜淇淋機，為消費者帶來獨特的味蕾體驗。（圖／TVBS）

屏東萬巒這間飲料店因老闆年事已高而改採自助式經營，成功實現老店轉型。而在高雄，隨著「無人經濟」概念日益普及，有業者更進一步整合主食、甜品與飲料，提供消費者一站式服務。在高雄三民區的自助商店中，機器人能從麵粉和水開始製作麵條，完成烹煮後提供如牛肉湯麵等成品，並透過語音系統通知顧客取餐。

高雄三民區店家的店長黃先生表示，他們的麵條從麵粉和水開始製作，整個過程完全由機器完成，不需人工介入，包括加料加湯等步驟都由機器人完成。從點餐到取餐，顧客一人即可完成全部流程。此外，該店還引進全台唯一與屏科大醬油合作的霜淇淋機，為消費者帶來獨特的味蕾體驗，同時成功節省人事成本，展現無人商店的創新經營模式。

