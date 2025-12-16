10歲世界冠軍登小巨蛋 為偶像羅志祥暖場一度石化

Bboy NANA與babyMINT粼粼為羅志祥演唱會暖場。（圖／開心果娛樂提供）

羅志祥日前舉辦兩場小巨蛋演唱會，首日暖場由「霹靂舞世界冠軍」Bboy NANA和「新時代巔覆系女」 babyMINT粼粼同台合唱。NANA面對小巨蛋的萬人壓力測試，不僅完全不緊張，甚至還有點人來瘋，笑說：「我就是要用霹靂舞讓小豬哥哥的粉絲都關注我。」不過平常什麼都不怕的NANA，見到偶像時也難免緊張，一度石化。被問到是否會跳偶像的舞蹈，NANA直率說不會，還大膽反問：「請幫我問小豬哥會不會頭轉？」

廣告 廣告

今年10歲的霹靂舞世界冠軍Bboy NANA，已經有2首舞曲作品，分別與千田愛莎和林明禎合唱，這次為了羅志祥演唱會暖場，特別邀請因拍攝廣告結緣的babyMINT粼粼一起演出，NANA認為兩首歌的組曲有點難度，「幸好有同樣跳舞很厲害的粼粼姐姐一起合作。」粼粼也大讚NAＮA帥慘了，舞蹈相當有殺傷力，更以過來人的經驗勉勵NANA，「一定要相信自己，不斷的努力。」

出道以來，NANA唱過各種大大小小的舞台，二度站上小巨蛋舞台，人來瘋的他笑說上台完全不會緊張，反而因為要見偶像本人，才是他心中的最大魔王。搞笑的是，當被問合作的藝人中，最喜歡哪一位，NANA秒回：「當然是有送我卡包的明禎姐姐。」藏有私心的答案，令全場哭笑不得。

Bboy NANA見到偶像一度石化。（圖／開心果娛樂提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

開車載毛小孩出門辦事 1舉動挨罰2000元！一票飼主喊：現在才知道

彰基文字獄2／陳穆寬證據大翻車！中國醫出面打臉 他二審逆轉勝

日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻