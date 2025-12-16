10歲世界冠軍踢館！點名羅志祥「一句話」嗆爆了

Bboy NANA在小巨蛋舞台大秀舞技。開心果娛樂提供

「亞洲舞王」羅志祥日前一連舉辦2場小巨蛋演唱會，首日暖場由「霹靂舞世界冠軍」Bboy NANA和「新時代巔覆系女」 babyMINT粼粼同台合唱〈Turn It Up〉和〈剪刀石頭布〉。NANA面對小巨蛋的萬人壓力測試，不僅完全不緊張，甚至有點人來瘋，笑說：「我就是要用霹靂舞讓『小豬哥哥』的粉絲都關注我。」

今年10歲的霹靂舞世界冠軍Bboy NANA，已有2首舞曲作品，分別與千田愛莎和林明禎合唱，這次為了羅志祥演唱會暖場，特別邀請因拍攝廣告結緣的babyMINT粼粼一起演出，NANA認為兩首歌的組曲有點難度，「幸好有同樣跳舞很厲害的粼粼姐姐一起合作。」粼粼也大讚NAＮA帥慘了，舞蹈相當有殺傷力，更以過來人的經驗勉勵NANA，「一定要相信自己，不斷的努力」，合唱版本令全場耳目一新，圈粉無數。

出道以來，NANA唱過各種大大小小的舞台，二度站上小巨蛋舞台，人來瘋的他笑說上台完全不會緊張，反而因為要見偶像本人，才是他心中的最大魔王。搞笑的是，當被問合作的藝人中，最喜歡哪一位，NANA秒回：「當然是有送我卡包的明禎姐姐。」藏有私心的答案，令全場哭笑不得，一展冠軍的不同面向。

這次獲得偶像羅志祥提攜，擔任演唱會暖場嘉賓，被問到會不會跳偶像的招牌舞蹈，NANA說都是聽小豬哥哥的歌，沒有學舞蹈，最喜歡的是〈精舞門〉，更大膽反問，「請幫我問小豬哥哥會不會頭轉？」公然和天王下戰帖。

Bboy NANA與粼粼與羅志祥合影。開心果娛樂提供

2025年進入尾聲，NANA希望繼續精進舞蹈實力，在成人組也拿冠軍，給自己2年的時間準備。粼粼除了女團的工作之外，斜槓DJ 演出有成，持續自我精進接受各式演出邀約。而生活上，粼粼希望今年可以去歐洲國家看看！特別是倫敦，英倫皇家文化景點跟二手古董市集，是她最想去冒險的地方。



