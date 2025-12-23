10歲兒「幫測耐用度」折彎50顆硬碟 爸「慘噴12萬」崩潰！

生活中心／江姿儀報導



孩子因一時貪玩導致家中物品受損，面對昂貴設備的巨大損失，父母不僅氣憤，也感到相當心痛。近日1名越南網友在社群上曬出兒子闖禍的慘況，表示收藏的50顆M.2 SSD（固態硬碟），全被兒子折彎，總損失10000越南盾（約台幣12萬元），崩潰直呼自己是「世界上最可憐的爸爸」。





10歲兒「幫測SSD耐用度」竟折彎50顆硬碟 整箱報廢「慘噴12萬」爸崩潰！

1名越南爸爸曬出50顆SSD全被兒子折彎。（圖／翻攝自臉書＠Build PC Thật Dễ ）

原PO在臉書公開社團「Build PC Thật Dễ 」 發文 ，先是提到「（近年）記憶體、顯示卡、固態硬碟、CPU漲價漲得比黃金還快」，可10歲兒子因好奇想「測試耐用度」，把自己收藏的一整箱50顆M.2 SSD折彎。只見電腦桌上排滿輕薄的SSD，全沒逃過兒子的「毒手」，皆承受外力後扭曲變形而「折腰」。原PO見到慘狀崩潰直呼自己是「世界上最可憐的爸爸」，透露每顆SSD價值200萬越南盾（約台幣2400元），總共損失了1億越南盾（約台幣12萬元），氣到好好管教兒子。

廣告 廣告

10歲兒「幫測SSD耐用度」竟折彎50顆硬碟 整箱報廢「慘噴12萬」爸崩潰！

原PO透露，每顆SSD價值200萬越南盾（約台幣2400元），總共損失了1億越南盾（約台幣12萬元）。（圖／翻攝自臉書＠Build PC Thật Dễ ）

貼文曝光，引發熱議，網友留言「看來這位爸爸在兒子闖禍之後立刻對他進行了耐久性測試。」、「我家有很多藤條和工具，你需要寄過去嗎？」、「男孩：為什麼它叫硬碟，但一點也不硬？我只是在測試他們所謂的硬碟到底有多硬。」、「你家裡有藤條嗎？如果沒有，我可以寄幾根藤條給你。」、「這絕對需要狠狠揍一頓。」、「SSD殺手！」、「我如果是你一定把他吊起來打」、「一場家庭悲劇，我們致以最深切的慰問。」，還有人建議「哎呀！要假設孩子會把所有東西都弄壞，所以要把所有貴重物品都鎖起來…」。





原文出處：10歲兒「幫測SSD耐用度」竟折彎50顆硬碟 整箱報廢「慘噴12萬」爸崩潰！

更多民視新聞報導

張文「隨機砍人」警竟遭檢討 她力挺曝「1超危情境」！

張文案「當壞掉的人成為壞人」掀論戰 釋昭慧揭「2關鍵」駁！

福原愛再婚懷孕「否認出軌」 昔「橫濱男前妻打臉」被挖！

