10歲單親男童「繳不起學費、沒錢買文具」 祖母家旁樹上輕生

（示意圖／PhotoAC）

印尼近日傳出一起震驚當地社會的悲劇，一名年僅10歲的男童被發現陳屍農村祖母家旁邊的樹上，事發地點在東努沙登加拉省恩加達縣，還是全國最貧困的地區之一。初步消息指出，男童疑因家中繳不起學費、沒錢買文具，無法上學的狀況下才走上絕路。

根據外媒《Jakarta Globe》報導，當地警方獲報，一名就讀東努沙登加拉省某公立小學的10歲男童，在1月29日他被發現陳屍農村祖母家旁的樹上，而男童離世後，警方在他的祖母家中發現男童留下的親筆信，上面寫著給母親的話，「媽媽我先走了，您別難過，不要哭也不要想念我，再見媽媽」。

廣告 廣告

據了解，該名男童自幼家境困苦，父親在其出生前即離家，47歲的母親靠零星農務維生，獨力撫養5名子女，僅有2人能穩定就學。男童平時多與年約80歲的祖母同住在一間簡陋小屋內，屋內僅有竹牆、泥土地面與鐵皮屋頂。男童祖母透露，家人已盡力照顧他的需求，卻疑似因繳不出學費和沒錢買文具，導致男童不想給母親經濟壓力，自己走上絕路。

據當地居民與警方實地觀察發現，該名男童的家庭未被列入任何住房、教育或社會福利補助名單。印尼兒童保護委員會表示，學童對同儕壓力特別敏感，除經濟困境外，也須調查是否存在家庭照顧不足、排擠或霸凌等情況，並呼籲警方勿倉促結案，以免錯失預防類似事件的機會。

委員會同時要求外界在討論案件時節制言論，依法保護未成年者身分，並提供家屬必要的心理支持。委員也提到，2023年中爪哇曾發生類似案例，一名與祖母同住的學童疑因零用錢用盡跳河身亡，背景與本案高度相似。

印尼教育部表示，已著手檢視此案是否存在校方支持不足的情況；社會事務部長則致哀並指出，此案凸顯貧窮資料建置與社會救助通報的重要性，政府將強化貧困數據的準確度與外展機制，確保真正需要協助的家庭能被納入保護與扶助體系。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

原始連結

看更多 CTWANT 文章

女星認了曾受邀《世紀血案》試鏡 「看劇本就知不能拍」

李千娜《世紀血案》風波延燒 文總證實《WE ARE 我們的除夕夜》演出畫面全數刪除

冬奧寫歷史！台美混血「滑雪正妹」喊：台灣讓我感到驕傲