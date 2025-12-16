BBC NEWS 中文

10歲女孩、拉比和猶太人大屠殺倖存者：那些邦迪海灘槍擊案的遇害者

海倫·利文斯頓（Helen Livingstone）
[AFP via Getty Images]
[AFP via Getty Images]

週日（12月14日）澳大利亞悉尼邦迪海灘槍擊案已確認至少造成16人死亡。

許多人當時正在參加猶太節日光明節（Hanukkah）的第一天活動。

當局證實，罹難者中包括兩位猶太教拉比、一名猶太人大屠殺倖存者，以及一名10歲女童。

以下是目前已確認的部分罹難者資訊：

瑪蒂爾達（Matilda），10歲

十歲的瑪蒂爾達被形容為一個聰明、快樂的孩子 [BBC]
十歲的瑪蒂爾達被形容為一個聰明、快樂的孩子 [BBC]

當局確認，一名10歲女孩已在槍擊中身亡，家人向當地媒體透露其名為瑪蒂爾達（Matilda）。

為女孩母親發起募款的伊琳娜·古德休（Irina Goodhew）表示，自己曾是瑪蒂爾達的老師。她寫道：「我認識的她是一個聰明、快樂、充滿活力的孩子，為周遭的人帶來光明。」

廣告

悉尼的和諧俄羅斯學校（The Harmony Russian School）也證實，她曾是該校學生。

學校在臉書（Facebook）上寫道：「我們悲痛地分享這個消息：我們的一名前學生因槍傷在醫院過世。」

「我們向她的家人、朋友以及所有受此悲劇影響的人致以最深切的慰問……她的記憶將永存我們心中，我們將永遠懷念她曾是我們校園家庭的一員。」

同時，瑪蒂爾達的姑姑接受澳大利亞廣播公司新聞（ABC News）採訪時表示，瑪蒂爾達的姐姐當時與她在一起，現在難以接受失去妹妹的事實。

「她們就像雙胞胎——從未分開過，」她告訴ABC。

「拉比」艾利·施蘭格（Rabbi Eli Schlanger）

被稱為「邦迪拉比」的艾利·施蘭格（Eli Schlanger）時年41歲，是週日活動的主要組織者之一。

他是當地哈巴德（Chabad）活動中心的負責人，該組織是一個總部位於布魯克林的國際哈西德派猶太組織。

這位英國出生、育有五名子女的父親，死訊由其堂兄「拉比」薩爾曼·劉易斯（Rabbi Zalman Lewis）證實。

薩爾曼在Instagram上寫道：「我親愛的堂弟，「拉比」艾利·施蘭格 @bondirabbi，在今天悉尼的恐怖攻擊中遇害。他留下妻子和年幼的孩子，以及我的叔叔、阿姨和兄弟姐妹……他是一個真正了不起的人。」

哈巴德在其網站上表示，施蘭格最小的孩子僅兩個月大。

澳洲猶太人執行委員會的亞歷克斯·里夫欽（Alex Ryvchin）在週一早上於邦迪告訴記者：「他是我見過最虔誠、最有人情味、最善良、最優雅的人。」

丹·埃爾克亞姆（Dan Elkayam）

羅克代爾足球俱樂部形容埃爾克亞姆是「一位極具天賦且深受喜愛的人物」 [Rockdale Ilinden FC]
羅克代爾足球俱樂部形容埃爾克亞姆是「一位極具天賦且深受喜愛的人物」 [Rockdale Ilinden FC]

法國外交部長尚-諾埃爾·巴羅（Jean-Noël Barrot）證實法國公民丹·埃爾克亞姆（Dan Elkayam）的死訊。

他在社群媒體上寫道：「我們沉痛得知，我們的同胞丹·埃爾克亞姆在悉尼邦迪海灘針對猶太家庭的恐怖攻擊中遇害。我們與他的家人、親友、猶太社群以及澳洲人民一同哀悼。」

根據領英（LinkedIn）資料，埃爾克亞姆在「NBC環球」（NBCUniversal）擔任IT分析師，去年剛移居澳洲。

他還是一名足球愛好者，西悉尼的羅克代爾足球俱樂部（Rockdale Ilinden FC）在臉書上表示，他是我們超級聯賽隊伍的「核心成員」，「一位極具天賦且深受隊友喜愛的人物。我們向丹的家人、朋友以及所有認識他的人致以最深切的哀悼。他將被深深懷念。」

亞歷山大·克萊特曼（Alexander Kleytman）

亞歷山大·克萊特曼（Alexander Kleytman）是一名從烏克蘭移居澳洲的大屠殺倖存者。

他的妻子拉麗莎·克萊特曼（Larisa Kleytman）在週日晚間於悉尼醫院外告訴記者：「我沒有丈夫了。我不知道他的遺體在哪裡。沒有人能給我答案。」

她向《澳洲人報》（The Australian）表示：「我們站著，突然傳來『砰砰』聲，大家都倒下了。那一刻他在我身後，突然決定靠近我。他挺起身子，因為他想待在我身邊。」

哈巴德在X平台上寫道，亞歷山大「在槍手開火時，用身體保護妻子而犧牲。他除了妻子，還留下兩個孩子和11個孫子女。」

這對夫妻曾在2023年與「澳洲猶太人關懷中心」（Jewish Care Australia）分享他們的人生故事。

該組織在年度報告中寫道：「孩提時，拉麗莎和亞歷山大都曾面對大屠殺（Holocaust）的恐怖。」

「亞歷克斯的記憶尤其令人痛心；他回憶起在西伯利亞的惡劣環境，與母親和弟弟一同掙扎求生。」

彼得·米格爾（Peter Meagher）

米格爾先生被人們懷念為他所屬橄欖球俱樂部的「核心靈魂人物之一」 [Randwick Rugby Club]
米格爾先生被人們懷念為他所屬橄欖球俱樂部的「核心靈魂人物之一」 [Randwick Rugby Club]

前警官彼得·米格爾（Peter Meagher）在光明節活動中擔任自由攝影師時遇害，他的橄欖球俱樂部證實了這一消息。

蘭德威克橄欖球俱樂部（Randwick Rugby Club）總經理馬克·哈里森（Mark Harrison）在球會網站上寫道：「對他而言，這只是一起極其悲劇的『錯誤時間錯誤地點』事件。」

「他有個眾人皆知的別名叫馬爾佐（Marzo），是我們俱樂部深受喜愛的人物，也是絕對的傳奇，數十年來自願投入，是蘭德威克橄欖球隊的靈魂人物之一。」

俱樂部表示，他在新南威爾士警隊服務近40年，「深受同僚尊敬」。

「悲劇的諷刺在於，他在警隊前線度過了漫長歲月，卻在退休後從事自己熱愛的攝影時遭遇不幸，這實在令人難以理解。」

魯文·莫里森（Reuven Morrison）

根據一年前接受ABC訪問的內容，魯文·莫里森（Reuven Morrison）在1970年代以青少年身份從前蘇聯移居澳洲。

他當時說：「我們來到這裡，是因為認為澳洲是世界上最安全的國家，猶太人不會再面臨反猶太主義，可以在安全的環境中撫養孩子。」

哈巴德證實他的死訊，並表示他是墨爾本的長期居民，但是「在悉尼重新發現了自己的猶太身份」。

該組織在X平台上寫道：「他是一位成功的企業家，主要目標是將收入捐給他所珍視的慈善機構，尤其是邦迪的哈巴德。」

「拉比」雅科夫·列維坦（Rabbi Yaakov Levitan）

哈巴德證實「拉比」雅科夫·列維坦（Rabbi Yaakov Levitan）的死訊，並形容他是悉尼活動中「很受歡迎的協調者」。

他同時擔任悉尼猶太教法庭的秘書，並在「比納中心」（BINA Center）工作，該中心自稱是猶太學習的場所。

[BBC]
[BBC]

蒂博爾·魏岑（Tibor Weitzen）

哈巴德猶太會堂表示，蒂博爾·魏岑（Tibor Weitzen）當時與妻子和孫子女一起參加活動，為了保護一位家人朋友而不幸遇難。

這位78歲的男子是邦迪哈巴德猶太會堂的「摯愛」成員。

他的孫女利奧爾·安姆扎拉克（Leor Amzalak）告訴ABC：「他是你能期望的最棒的人。」

她說魏岑於1988年從以色列移居澳洲。

她向電視台表示：「他總是看到人們最好的一面，他將被深深懷念。」

瑪麗卡·波加尼（Marika Pogany）

澳洲猶太人執行委員會和當地媒體證實，82歲的瑪麗卡·波加尼（Marika Pogany）是遇害者之一。

《悉尼晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）報導，波加尼女士是一位熱心志工，也是悉尼港景橋牌俱樂部（Harbour View Bridge Club）的成員。

俱樂部主管馬特·穆拉姆菲（Matt Mullamphy）表示：「她是一個了不起的人，橋牌打得極好，更是一位更好的朋友。」

斯洛伐克總統彼得·佩萊格里尼（Peter Pellegrini）也表示，一名名叫瑪麗卡的斯洛伐克女性在遇害者之列，而斯洛伐克前總統祖珊娜·恰普托娃（Zuzana Čaputová）則說她是自己的密友。

恰普托娃在社群媒體上形容她是一位「活得充實的傑出女性」。

她說波加尼女士死於「她摯愛的邦迪海灘」，而悉尼一直是她的「避風港」。

其他人也在看

日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」　岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻

日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」　岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻

根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...

CTWANT ・ 8 小時前42
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠

卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠

立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。

中天新聞網 ・ 1 小時前55
混血女星傳低調「隱婚」唐禹哲...感情生活曝光　被問二胎進度鬆口了

混血女星傳低調「隱婚」唐禹哲...感情生活曝光　被問二胎進度鬆口了

台美混血女星蘇小軒曾擔任平面模特兒，後來演出《料理高校生》中校花的角色而受到大家的關注，她與大13歲男星唐禹哲感情穩定並育有3歲兒子，傳出在今年低調結婚，不過雙方皆未正面回應。近日，蘇小軒跟粉絲進行問答互動時，罕見鬆口二胎進度。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前發起對話
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」　未來一週天氣變化一次看

冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」　未來一週天氣變化一次看

即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。

民視 ・ 1 天前3
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機　過來人警告：快關掉1功能

iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機　過來人警告：快關掉1功能

明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前12
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」　3招化解厄運

赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」　3招化解厄運

今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前49
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年

回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年

娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。

民視 ・ 6 小時前20
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」　全台再急凍時間曝光

把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」　全台再急凍時間曝光

氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一

柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一

為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？

中時新聞網 ・ 16 小時前128
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開

認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開

孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...

styletc ・ 1 天前2
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率

名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率

生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。

民視健康長照網 ・ 22 小時前66
33歲清大女薪水39K想轉職　網友一看行業狂嘆：已經很頂了

33歲清大女薪水39K想轉職　網友一看行業狂嘆：已經很頂了

該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...

CTWANT ・ 1 天前42
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光　網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照

謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光　網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照

謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。

鏡報 ・ 1 天前38
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜　網友驚太猛了

艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜　網友驚太猛了

金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」

中時新聞網 ・ 23 小時前2
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞

交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞

有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。

bella儂儂 ・ 5 小時前3
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步

行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步

[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...

今日新聞NOWNEWS ・ 48 分鐘前114
馬桶公司買炸藥？他見顧立雄嗆這句傻眼了

馬桶公司買炸藥？他見顧立雄嗆這句傻眼了

[NOWnews今日新聞]室內裝修公司「福麥國際」以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案，被藍營質疑、砲轟「綠友友圖利」，國防部長顧立雄今（15）日接受媒體聯訪時開嗆，「去計較這個公司的名字就會讓他...

今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前657
來倒閣啊！卓榮泰不副署財劃法　Cheap揭政治盤算

來倒閣啊！卓榮泰不副署財劃法　Cheap揭政治盤算

行政院長卓榮泰15日宣布不副署財劃法，並認為立法院可以依憲法增修條文，對他提出倒閣、不信任投票制衡。臉書粉絲專頁「Cheap」發文分析倒閣的政治盤算，也掀起網友的套討論。

中天新聞網 ・ 5 小時前62
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱

台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱

台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。

TVBS新聞網 ・ 1 天前86
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」　網淚：天堂相聚了

回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」　網淚：天堂相聚了

蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前1