10歲女孩、拉比和猶太人大屠殺倖存者：那些邦迪海灘槍擊案的遇害者

週日（12月14日）澳大利亞悉尼邦迪海灘槍擊案已確認至少造成16人死亡。

許多人當時正在參加猶太節日光明節（Hanukkah）的第一天活動。

當局證實，罹難者中包括兩位猶太教拉比、一名猶太人大屠殺倖存者，以及一名10歲女童。

以下是目前已確認的部分罹難者資訊：

瑪蒂爾達（Matilda），10歲

十歲的瑪蒂爾達被形容為一個聰明、快樂的孩子 [BBC]

當局確認，一名10歲女孩已在槍擊中身亡，家人向當地媒體透露其名為瑪蒂爾達（Matilda）。

為女孩母親發起募款的伊琳娜·古德休（Irina Goodhew）表示，自己曾是瑪蒂爾達的老師。她寫道：「我認識的她是一個聰明、快樂、充滿活力的孩子，為周遭的人帶來光明。」

悉尼的和諧俄羅斯學校（The Harmony Russian School）也證實，她曾是該校學生。

學校在臉書（Facebook）上寫道：「我們悲痛地分享這個消息：我們的一名前學生因槍傷在醫院過世。」

「我們向她的家人、朋友以及所有受此悲劇影響的人致以最深切的慰問……她的記憶將永存我們心中，我們將永遠懷念她曾是我們校園家庭的一員。」

同時，瑪蒂爾達的姑姑接受澳大利亞廣播公司新聞（ABC News）採訪時表示，瑪蒂爾達的姐姐當時與她在一起，現在難以接受失去妹妹的事實。

「她們就像雙胞胎——從未分開過，」她告訴ABC。

「拉比」艾利·施蘭格（Rabbi Eli Schlanger）

被稱為「邦迪拉比」的艾利·施蘭格（Eli Schlanger）時年41歲，是週日活動的主要組織者之一。

他是當地哈巴德（Chabad）活動中心的負責人，該組織是一個總部位於布魯克林的國際哈西德派猶太組織。

這位英國出生、育有五名子女的父親，死訊由其堂兄「拉比」薩爾曼·劉易斯（Rabbi Zalman Lewis）證實。

薩爾曼在Instagram上寫道：「我親愛的堂弟，「拉比」艾利·施蘭格 @bondirabbi，在今天悉尼的恐怖攻擊中遇害。他留下妻子和年幼的孩子，以及我的叔叔、阿姨和兄弟姐妹……他是一個真正了不起的人。」

哈巴德在其網站上表示，施蘭格最小的孩子僅兩個月大。

澳洲猶太人執行委員會的亞歷克斯·里夫欽（Alex Ryvchin）在週一早上於邦迪告訴記者：「他是我見過最虔誠、最有人情味、最善良、最優雅的人。」

丹·埃爾克亞姆（Dan Elkayam）

羅克代爾足球俱樂部形容埃爾克亞姆是「一位極具天賦且深受喜愛的人物」 [Rockdale Ilinden FC]

法國外交部長尚-諾埃爾·巴羅（Jean-Noël Barrot）證實法國公民丹·埃爾克亞姆（Dan Elkayam）的死訊。

他在社群媒體上寫道：「我們沉痛得知，我們的同胞丹·埃爾克亞姆在悉尼邦迪海灘針對猶太家庭的恐怖攻擊中遇害。我們與他的家人、親友、猶太社群以及澳洲人民一同哀悼。」

根據領英（LinkedIn）資料，埃爾克亞姆在「NBC環球」（NBCUniversal）擔任IT分析師，去年剛移居澳洲。

他還是一名足球愛好者，西悉尼的羅克代爾足球俱樂部（Rockdale Ilinden FC）在臉書上表示，他是我們超級聯賽隊伍的「核心成員」，「一位極具天賦且深受隊友喜愛的人物。我們向丹的家人、朋友以及所有認識他的人致以最深切的哀悼。他將被深深懷念。」

亞歷山大·克萊特曼（Alexander Kleytman）

亞歷山大·克萊特曼（Alexander Kleytman）是一名從烏克蘭移居澳洲的大屠殺倖存者。

他的妻子拉麗莎·克萊特曼（Larisa Kleytman）在週日晚間於悉尼醫院外告訴記者：「我沒有丈夫了。我不知道他的遺體在哪裡。沒有人能給我答案。」

她向《澳洲人報》（The Australian）表示：「我們站著，突然傳來『砰砰』聲，大家都倒下了。那一刻他在我身後，突然決定靠近我。他挺起身子，因為他想待在我身邊。」

哈巴德在X平台上寫道，亞歷山大「在槍手開火時，用身體保護妻子而犧牲。他除了妻子，還留下兩個孩子和11個孫子女。」

這對夫妻曾在2023年與「澳洲猶太人關懷中心」（Jewish Care Australia）分享他們的人生故事。

該組織在年度報告中寫道：「孩提時，拉麗莎和亞歷山大都曾面對大屠殺（Holocaust）的恐怖。」

「亞歷克斯的記憶尤其令人痛心；他回憶起在西伯利亞的惡劣環境，與母親和弟弟一同掙扎求生。」

彼得·米格爾（Peter Meagher）

米格爾先生被人們懷念為他所屬橄欖球俱樂部的「核心靈魂人物之一」 [Randwick Rugby Club]

前警官彼得·米格爾（Peter Meagher）在光明節活動中擔任自由攝影師時遇害，他的橄欖球俱樂部證實了這一消息。

蘭德威克橄欖球俱樂部（Randwick Rugby Club）總經理馬克·哈里森（Mark Harrison）在球會網站上寫道：「對他而言，這只是一起極其悲劇的『錯誤時間錯誤地點』事件。」

「他有個眾人皆知的別名叫馬爾佐（Marzo），是我們俱樂部深受喜愛的人物，也是絕對的傳奇，數十年來自願投入，是蘭德威克橄欖球隊的靈魂人物之一。」

俱樂部表示，他在新南威爾士警隊服務近40年，「深受同僚尊敬」。

「悲劇的諷刺在於，他在警隊前線度過了漫長歲月，卻在退休後從事自己熱愛的攝影時遭遇不幸，這實在令人難以理解。」

魯文·莫里森（Reuven Morrison）

根據一年前接受ABC訪問的內容，魯文·莫里森（Reuven Morrison）在1970年代以青少年身份從前蘇聯移居澳洲。

他當時說：「我們來到這裡，是因為認為澳洲是世界上最安全的國家，猶太人不會再面臨反猶太主義，可以在安全的環境中撫養孩子。」

哈巴德證實他的死訊，並表示他是墨爾本的長期居民，但是「在悉尼重新發現了自己的猶太身份」。

該組織在X平台上寫道：「他是一位成功的企業家，主要目標是將收入捐給他所珍視的慈善機構，尤其是邦迪的哈巴德。」

「拉比」雅科夫·列維坦（Rabbi Yaakov Levitan）

哈巴德證實「拉比」雅科夫·列維坦（Rabbi Yaakov Levitan）的死訊，並形容他是悉尼活動中「很受歡迎的協調者」。

他同時擔任悉尼猶太教法庭的秘書，並在「比納中心」（BINA Center）工作，該中心自稱是猶太學習的場所。

蒂博爾·魏岑（Tibor Weitzen）

哈巴德猶太會堂表示，蒂博爾·魏岑（Tibor Weitzen）當時與妻子和孫子女一起參加活動，為了保護一位家人朋友而不幸遇難。

這位78歲的男子是邦迪哈巴德猶太會堂的「摯愛」成員。

他的孫女利奧爾·安姆扎拉克（Leor Amzalak）告訴ABC：「他是你能期望的最棒的人。」

她說魏岑於1988年從以色列移居澳洲。

她向電視台表示：「他總是看到人們最好的一面，他將被深深懷念。」

瑪麗卡·波加尼（Marika Pogany）

澳洲猶太人執行委員會和當地媒體證實，82歲的瑪麗卡·波加尼（Marika Pogany）是遇害者之一。

《悉尼晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）報導，波加尼女士是一位熱心志工，也是悉尼港景橋牌俱樂部（Harbour View Bridge Club）的成員。

俱樂部主管馬特·穆拉姆菲（Matt Mullamphy）表示：「她是一個了不起的人，橋牌打得極好，更是一位更好的朋友。」

斯洛伐克總統彼得·佩萊格里尼（Peter Pellegrini）也表示，一名名叫瑪麗卡的斯洛伐克女性在遇害者之列，而斯洛伐克前總統祖珊娜·恰普托娃（Zuzana Čaputová）則說她是自己的密友。

恰普托娃在社群媒體上形容她是一位「活得充實的傑出女性」。

她說波加尼女士死於「她摯愛的邦迪海灘」，而悉尼一直是她的「避風港」。