10歲女童慘死！澳洲雪梨父子檔大屠殺致16亡 警搜出6槍2爆炸裝置

2025年12月15日，法醫人員在澳洲雪梨邦迪海灘對一名在猶太光明節槍擊事件罹難者的遺體進行調查。路透社



澳洲雪梨東部邦迪海灘週日（12/14）發生針對猶太光明節活動的槍擊屠殺事件截至台灣時間上午7時已有16人喪生、40人住院治療。警方週一（12/15）表示，兩名槍手是父子關係，澳洲全國為近30年來最嚴重的槍枝暴力事件受害者表達哀悼。

澳洲警方在記者會上表示，50歲的槍手父親當場死亡，令死亡人數上升至16人，其24歲的兒子則傷勢嚴重；目前仍有40人住院治療，其中包含兩名傷勢嚴重的警員。警方指出，年紀最小的罹難者是一名年僅10歲女童，最長者為87歲。

警方表示，槍手父親持有合法槍枝許可證，名下登記有6把槍枝，當天在案發現場找到其全數槍枝，並發現「兩個簡易爆炸裝置」，目前已安全處置。警方也在昨晚搜查這對父子檔在雪梨西部金匙區（Campsie）和邦尼里格區（Bonnyrigg）的住處。

警方指，這場慶祝光明節（Hanukkah）的活動在邦迪海灘（Bondi Beach）附近的一處公園舉行，約有千人參與。目擊者稱，當時海灘人山人海，攻擊持續了大約10分鐘，導致數百人四散奔逃，湧入沙灘、附近的街道和公園。

這起攻擊事件發生時，一位民眾見義勇為，奪走其中一名槍手的武器，而被譽為拯救生命的英雄。當局表示，他們確信只有兩名槍手參與這起事件，此前他們曾表示，正在調查是否有第3名兇嫌參與其中。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）週一上午前往邦迪海灘，向罹難者獻花致意。他向媒體表示，猶太族群正遭受痛苦，「今天，所有澳洲人都向他們表達我們的支持，我們與他們站在一起」，並誓言根除反猶太主義。

艾班尼斯指出，美國總統川普（Donald Trump）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等世界各國領袖已與他聯繫，並對他們的聲援表示感謝。川普週日亦在白宮舉行的耶誕招待會上，向澳洲邦迪海灘以及美國布朗大學的槍擊事件罹難者表示哀悼。

路透社指出，這是自2023年10月以色列對加薩（Gaza）發動戰爭以來，澳洲當地發生多起反猶太主義攻擊活動中最嚴重的一起事件。澳洲約有15萬人自認為是猶太人，在2700萬的總人口數中並不多，但與當地社區聯繫緊密。據估計，其中約三分之一居住在雪梨東部，包括邦迪海灘。

