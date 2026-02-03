10歲女童染「A型流感」併發肺炎急用氧氣救命

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】新竹臺大分院近日收治一名10歲具氣喘病史的女童，班級內陸續出現流行性感冒的病例，女童突然高燒至40°C，伴隨咳嗽、頭痛及全身痠痛。新竹臺大分院小兒部戴睿宏醫師表示，家屬帶她至診所就醫，快篩確診為A型流感，但隨後出現呼吸急促、喘鳴明顯，精神與食慾快速下降，於是緊急轉送新竹臺大分院新竹醫院急診。到院時因呼吸費力，需立即協助使用氧氣，現場情況讓家屬相當緊張。

抗病毒藥物治療與血氧監測 「A型流感」住院五日終出院

戴睿宏醫師表示，急診胸部X光顯示女童已有肺炎跡象。醫療團隊立即給予支氣管擴張劑、抽血檢查，並啟動抗病毒藥物治療與血氧監測，同步安排住院觀察。在專業的醫療照護下，女童病情逐漸穩定，住院五日後順利康復出院。

突發高燒頭痛及咳嗽 「流感」嚴重恐併發肺炎、心肌炎

根據衛生福利部疾病管制署監測資料，台灣流感於秋冬盛行，流行高峰多集中在11月至隔年3、4月。開學後的兒童族群活動密集，常成為病毒在社區間快速傳播的節點，也可能將病毒帶回家，使長者及慢性病病人面臨較高風險。

廣告 廣告

戴睿宏醫師說明，流感常見突發高燒、頭痛、肌肉痠痛及咳嗽等症狀。幼兒、長者、孕婦、免疫力低下族群，以及氣喘、慢性病病人若感染，更可能併發肺炎、心肌炎等重症，呼籲民眾務必提高警覺。

民眾應接種流感疫苗 維持良好手部衛生、配戴口罩

在預防方面，戴睿宏醫師提醒，流感疫苗仍是目前最有效的保護方式。除了傳統注射疫苗外，新型的鼻噴劑流感疫苗提供無針、快速、可誘發黏膜免疫的選擇，適用於2至18歲的健康兒童與青少年。不過，由於鼻噴劑屬活性減毒疫苗，2至5歲有氣喘病史、使用水楊酸類藥物、疑似免疫不全或對蛋白質嚴重過敏者，需由醫師評估是否適合施打。

新竹臺大分院提醒，民眾每年應接種流感疫苗，並維持良好手部衛生與配戴口罩的習慣。若出現呼吸道症狀、高燒不退或症狀惡化，應及早就醫並依醫囑用藥，以降低併發症風險，守護自身與家人健康。

【延伸閱讀】

以為小感冒！Ａ型流感引爆重症 兩次葉克膜救回一命

「5要6不」原則 遠離新型A型流感！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67520

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw