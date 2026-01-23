10歲學看盤！「初代少年股神」蕭漢森超狂神秘背景曝

曾在1990年代股市崩跌中成功存活、被譽為「初代少年股神」的蕭漢森，昨（22日）遭檢調以涉嫌違反《證券交易法》操縱股價罪名移送。這位股市神秘大戶的投資生涯始於童年，如今卻因涉嫌炒股面臨法律追訴。

蕭漢森與弟弟蕭漢彬出身中醫世家，父親經營中醫診所，母親原本在診所擔任護理師。後來母親轉換跑道，成立全台第一家證券投顧公司，兩兄弟因此從10歲起便接觸股市，學習看盤與投資技巧。蕭漢森憑藉早期累積的經驗，在1990年代股市大崩盤時仍能全身而退，因而獲得「第一代少年股神」的稱號。

蕭漢森當年是最年輕的號子老闆，2023年以22.87億元大手筆收購散熱廠力致1.4499萬張股票，此舉震撼市場，兄弟倆隨即成為媒體追逐焦點。然而風光背後，兩人如今卻因涉嫌炒作股票遭到檢調搜索送辦。

根據檢方調查，蕭漢森涉嫌在2021年透過個人掌控的公司及人頭帳戶，操縱燁興(2007)、亞諾法(4133)、大眾控(3701)、英利KY(2239)、圓剛(2417)、志信(2611)、映泰(2399)等7檔股票。手法為收盤前拉抬股價，次日開盤前掛出大量買單，製造假象吸引散戶，開市後卻突然撤單，致使投資人措手不及。

昨（22日）北檢指揮調查局台北市調處，針對蕭漢森住處、恩又博投資公司、華允資產管理公司等9處地點執行搜索，並傳喚相關人等到案說明，訊後蕭漢森以1500萬交保，限制出境出海與居住。全案朝違法操縱股價等罪嫌持續偵辦中。

