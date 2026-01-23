10歲就會看盤！ 少年股神涉掛假單炒股 諭知1500萬交保





股市神秘大戶蕭漢森，因利用親友帳戶作為人頭戶，炒作7隻股票以拉抬股價後再售出，賺取價差，獲利數千萬元，涉嫌違反《證券交易法》操縱股價罪，22日遭台北地檢署移送，目前已1500萬交保且限制出境出海及居住。

根據《鏡週刊》報導，蕭漢森是「恩又博智投資」及「華允資產」公司負責人，曾斥巨資22.87億元買下散熱廠力致高達1.4499萬張持股，引發市場熱議，與弟弟蕭漢彬也曾登上媒體版面，蕭氏兄弟的父親是中醫師且開設中醫診所，母親曾在診所擔任護理師。

後來蕭氏兄弟的母親轉換跑道，創立全台首家證券投顧公司，因此蕭氏兄弟在10歲的時候就學會看盤、投資，蕭氏兄弟30幾歲以當時股王華碩為名，後來在1990年代的股市崩跌時生存下來，因此也得名「第一代少年股神」的稱號，如今卻因涉嫌證券交易法操縱股價罪遭檢調搜索、約談，再次引發熱議。

檢調發現，蕭漢森疑似在2021年間，透過其親姊蕭慧中、親弟蕭漢彬、女兒以及劉姓友人共5名親友的帳戶當作人頭後，用不知名的手法拉抬、炒作燁興、亞諾法、大眾控、英利-KY、圓剛、志信、映泰等7檔上市的股票，獲利數千萬元。因此台北地檢署約談蕭漢森、蕭慧中、蕭漢彬、以及其女兒蕭宥綺、劉正翔等5名被告到案說明，訊後諭知蕭漢彬200萬交保、蕭慧中50萬交保、蕭又綺200萬交保、蕭漢森則1500萬交保，限制出海出境及居住。

（封面示意圖／東森新聞）

