10歲就登上台北小巨蛋為羅志祥暖場 世界冠軍NANA見偶像也緊張

【緯來新聞網】羅志祥上週末在台北小巨蛋一連兩天舉辦「2025羅志祥 30巡迴演唱會」，首日暖場由「霹靂舞世界冠軍」Bboy NANA和歌手babyMINT粼粼同台合唱〈Turn It Up〉和〈剪刀石頭布〉。先前曾一起拍廣告的粼粼大讚NANA跳舞有著極強的殺傷力，演出時「大風車」再現，滿場粉絲立刻用尖叫聲給予最大聲的回應，NANA面對小巨蛋的萬人壓力測試，不僅完全不緊張，甚至還有點人來瘋，笑說：「我就是要用霹靂舞讓『小豬哥哥』的粉絲都關注我。」不過，平常什麼都不怕的NANA，見到偶像時也難免緊張，一度石化。當被問到是否會跳偶像的舞蹈，NANA跳直率說不會，還大膽反問：「請幫我問小豬哥會不會頭轉？」

「霹靂舞世界冠軍」Bboy NANA和「新時代巔覆系女」 babyMINT粼粼為羅志祥演唱會暖場。（圖／開心果娛樂提供）

今年10歲的霹靂舞世界冠軍Bboy NANA，已經有2首舞曲作品，分別與千田愛莎和林明禎合唱，這次為了羅志祥演唱會暖場，特別邀請因拍攝廣告結緣的babyMINT粼粼一起演出，NANA認為兩首歌的組曲有點難度，「幸好有同樣跳舞很厲害的粼粼姐姐一起合作。」粼粼也大讚NAＮA帥慘了，舞蹈相當有殺傷力，更以過來人的經驗勉勵NANA，「一定要相信自己，不斷的努力。」合唱版本令全場耳目一新，圈粉無數。



出道以來，NANA唱過各種大大小小的舞台，二度站上小巨蛋舞台，人來瘋的他笑說上台完全不會緊張，反而因為要見偶像本人，才是他心中的最大魔王。搞笑的是，當被問合作的藝人中，最喜歡哪一位，NANA秒回：「當然是有送我卡包的明禎姐姐。」藏有私心的答案，令全場哭笑不得，一展冠軍的不同面向。

NANA獲得偶像羅志祥提攜，擔任演唱會暖場嘉賓。（圖／開心果娛樂提供）

這次獲得偶像羅志祥提攜，擔任演唱會暖場嘉賓，被問到會不會跳偶像的招牌舞蹈，NANA說都是聽小豬哥哥的歌，沒有學舞蹈，最喜歡的是〈精舞門〉，更大膽反問，「請幫我問小豬哥哥會不會頭轉？」公然和天王下戰帖。



2025年進入尾聲，NANA希望繼續精進舞蹈實力，在成人組也拿冠軍，給自己2年的時間準備。粼粼除了女團的工作之外，斜槓DJ 演出有成，持續自我精進接受各式演出邀約。而生活上，粼粼希望今年可以去歐洲國家看看！特別是倫敦，英倫皇家文化景點跟二手古董市集，是她最想去冒險的地方。

