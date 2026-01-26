10歲氣喘女童感染A型流感併發肺炎 醫：家長應提高警覺

戴睿宏醫師指出確診 A 型流感女童的肺炎病灶。提醒民眾如出現高燒或呼吸症狀應及早就醫。





10歲具氣喘病史的女童突然高燒至40°C，伴隨咳嗽、頭痛及全身痠痛。家屬帶她至診所就醫，快篩確診為A型流感，但隨後出現呼吸急促、喘鳴明顯，精神與食慾快速下降，於是緊急轉送新竹臺大分院新竹醫院急診。到院時因呼吸費力，需立即協助使用氧氣，現場情況讓家屬相當緊張。

新竹臺大分院小兒部戴睿宏醫師表示，急診胸部X光顯示女童已有肺炎跡象。醫療團隊立即給予支氣管擴張劑、抽血檢查，並啟動抗病毒藥物治療與血氧監測，同步安排住院觀察。在專業的醫療照護下，女童病情逐漸穩定，住院五日後順利康復出院。

根據衛生福利部疾病管制署監測資料，台灣流感於秋冬盛行，流行高峰多集中在11月至隔年3、4月。開學後的兒童族群活動密集，常成為病毒在社區間快速傳播的節點，也可能將病毒帶回家，使長者及慢性病病人面臨較高風險。

戴睿宏醫師說明，流感常見突發高燒、頭痛、肌肉痠痛及咳嗽等症狀。幼兒、長者、孕婦、免疫力低下族群，以及氣喘、慢性病病人若感染，更可能併發肺炎、心肌炎等重症，呼籲民眾務必提高警覺。

預防方面，戴睿宏醫師提醒，流感疫苗仍是目前最有效的保護方式。除了傳統注射疫苗外，新型的鼻噴劑流感疫苗提供無針、快速、可誘發黏膜免疫的選擇，適用於2至18歲的健康兒童與青少年。不過，由於鼻噴劑屬活性減毒疫苗，2至5歲有氣喘病史、使用水楊酸類藥物、疑似免疫不全或對蛋白質嚴重過敏者，需由醫師評估是否適合施打。



