10歲男童喝超商「1飲品」！心跳飆破120急送醫 醫示警：嚴重恐沒命

超商非常便利，販售多樣化食品、物品，不過一名10歲男童日前在超商買了「能量飲料」，沒想到喝下去，造成他雙手劇烈顫抖、噁心反胃，心跳甚至每分鐘飆破120、血壓也異常升高，送醫檢查後確診為「急性咖啡因中毒」。對此，兒童過敏免疫專科醫師鄔碧瑜示警，嚴重恐出現血管痙攣，會有致死性。

10歲男童喝了能量飲料後，出現雙手劇烈顫抖、噁心反胃、血壓異常升高，心跳甚至每分鐘飆破120等症狀。（圖／翻攝自pixabay）

能量飲料廣告主打喝了就能恢復精神，但也不是人人都能喝，兒童過敏免疫專科醫師鄔碧瑜表示，能量飲料不僅是含糖飲料，還有添加咖啡因、牛磺酸、摻有瓜拿納等成分，且一罐能量飲料內含的咖啡因量等同於3杯濃縮咖啡。

該名10歲男童為跟隨網路風潮，到超商買了能量飲料來喝，沒想到出現症狀，包括雙手劇烈顫抖、反胃噁心、心臟狂跳、血壓異常升高，送醫檢查還發現心跳每分鐘飆破120下，確診為「急性咖啡因中毒」。

鄔碧瑜提到，男童出現的症狀就是典型的「高劑量咖啡因反應」，當能量飲中高濃度的興奮物質進入後，會強烈刺激交感神經，導致血管急遽收縮、血壓上升。

鄔碧瑜示警，對於10歲孩童來說，心臟仍在發育階段，且對咖啡因的耐受性極低，因此能量飲料一喝下去等於「強制加速」，會出現心悸、胸悶、冒冷汗等症狀，臨床上還出現過有嚴重血管痙攣的個案，嚴重恐致命，提醒家長務必注意。

