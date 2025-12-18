10歲男童喝「超商1飲品」心跳破120劇烈顫抖 醫警告：嚴重恐喪命

能量飲料孩童不適合喝。（示意圖／Pixabay）

市面上能量飲料種類繁多，廣告宣稱能快速補充精神體力，深受青少年與孩童好奇。然而近日一名10歲男童僅因喝下一罐能量飲，竟出現手部劇烈顫抖與心跳急促等症狀，經送醫診斷為急性咖啡因中毒，醫師警告「差點喪命」，呼籲家長高度注意孩童飲食內容。

這起事件發生在一處便利商店，男童放學後自行購買能量飲料飲用。短短數分鐘內，他出現心跳加速、噁心反胃與手部不受控顫抖，家人見狀立即撥打119送醫。到院後檢查顯示，男童心跳飆升至每分鐘120下以上，血壓亦異常升高，情況一度緊急。

根據《TVBS》報導，兒童過敏與免疫科專科醫師鄔碧瑜指出，該男童屬於「高劑量咖啡因反應」典型案例。她強調，許多家長誤以為能量飲料只是一般含糖飲品，實際上其中含有高濃度咖啡因與牛磺酸等刺激成分。一罐能量飲料內所含咖啡因，甚至可達三杯濃縮咖啡的等量，對兒童心血管系統造成極大負擔。

鄔碧瑜進一步說明，兒童的交感神經系統與心臟尚在發育階段，對咖啡因耐受度遠不及成人。當高劑量刺激進入體內，將導致血管急劇收縮、血壓升高，進而引發心悸、胸悶、冒冷汗，嚴重時甚至可能導致血管痙攣、休克等危及生命的症狀。

她也提醒，臨床上已有兒童因誤飲能量飲料引發中毒的案例，不可輕忽。特別是在未有明確年齡限制下，超商販售管道相當普遍，孩童容易自行購買飲用，增加風險。

醫師呼籲，家長應教育孩子辨識飲品成分，避免讓孩童接觸含有高濃度咖啡因、牛磺酸的刺激性飲品。同時也建議相關單位對能量飲料的包裝標示與販售管道進行更嚴格管理，以保障兒童健康安全。

