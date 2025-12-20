10歲男童遭「鱷魚猛咬」拖走！牠「叼屍片」被拍下…

國際中心／饒婉馨報導

印尼北摩鹿加省有一名10歲男童阿凡（Affan），於16日下午與同伴前往英戈伊河（Inggoi River）玩水，不料一頭巨鱷突然衝出水面咬住他的身體，並將其拖入水中。有民眾目睹鱷魚叼著男童屍體在水面浮沉，畫面極為驚悚，最終在碼頭附近尋獲男童遺體。





印尼10歲男童慘遭「鱷魚猛咬拖入水中」！牠「叼屍浮出」驚悚畫面全曝光…

鱷魚突然咬住男童，強大拉力迫使他瞬間被拖入水中。（圖／翻攝自IG ＠benuanta.co.id）

根據《每日郵報》報導，這起慘劇發生在印尼北摩鹿加省（North Maluku）的英戈伊河（Inggoi River）。16日當天，10歲男童阿凡（Affan）與兩名同伴相約去河邊玩水消暑，沒想到阿凡待在水裡時，一頭巨鱷突然現身，直接咬住他的軀幹並瘋狂撕咬，儘管阿凡痛得大聲呼救，仍瞬間被鱷魚強行拖入深水中消失蹤影。同行夥伴嚇得連忙逃回村子求救，當局獲報後立刻出動警方、軍方與志工隊，利用橡皮艇與漁船展開大規模搜救；直到18日，搜救人員在村落碼頭附近再次發現鱷魚蹤跡，合力將其趕走後，終於在碼頭水域尋獲阿凡的遺體。搜救辦公室負責人表示，目前已將遺體交還家屬，救援行動正式結束。

印尼10歲男童慘遭「鱷魚猛咬拖入水中」！牠「叼屍浮出」驚悚畫面全曝光…

鱷魚浮出水面時，目睹民眾一度看到牠咬著男童身體，又再度潛入水中。（圖／翻攝自IG ＠benuanta.co.id）

當地隨後瘋傳一段驚悚影片，畫面中可見鱷魚一度叼著男童身體浮出水面，隨後又潛入混濁的河水，畫面讓人看的心裡發毛。警方證實，事發河流本就是鱷魚棲息地，居民也表示常看到鱷魚出沒。這起悲劇再度引發各界對印尼鱷魚頻繁傷人的關注，專家對此指出，人類過度捕魚導致鱷魚食物短缺，加上沿海開發、採礦與農地擴張破壞了棲息地，迫使鱷魚往內陸遷移。由於當地居民仍習慣在河邊洗衣或釣魚，人類活動範圍與鱷魚獵食區高度重疊，才導致這類致命意外變得越來越難以避免。









