10歲男童闖大禍！玩滑板摔跤 板身滑進車道釀追撞

一名10歲男童，昨(30)日晚10點多，在高雄楠梓興楠路住家前溜滑板，沒想到過程中摔了一跤，滑板不但沒停下，還往車道上去，一名女騎士見狀緊急停下，不過後方2部機車可沒這麼幸運，發生了追撞事故，幸好傷勢沒有大礙。警方表示，行人於路旁嬉戲影響交通，最高可開罰五百元罰鍰，若造成傷亡車損，也難逃刑事責任。

監視器拍下一名男童踩著滑板，才剛滑下坡道，沒想到疑似重心不穩摔倒在地，不過滑板並沒有停下，滑行到路中央，行駛中的騎士見狀立即剎車，不過後方騎士來不及反應，從車尾撞了上去，2名騎士連人帶車慘摔在地，車輛還波及路旁車輛。

記者VS.騎士說：「後面閃避不及往我旁邊擦過去這樣，(滑板就跑出來)，對，滑板跑出來，然後我急煞，煞住了，然後就翻車了，(那總共幾台車)兩台車(你還好嗎)我沒事沒事。」事發就在30日晚間10點多，這名10歲男童，在楠梓區興楠路住家外騎滑板，過程不慎摔跤，才會讓滑板滑到車道上，儘管28歲陳姓女騎士，為了閃避緊急剎車，不過，後方23歲林姓男騎士，以及24歲江姓男騎士，就沒這麼幸運，不幸追撞。

記者VS.家長說：「(小朋友平常就會玩那個滑板)沒有，是今天，因為他跟弟弟2個人可能在這邊，我是因為，我不在場，其實我也不知道他們平常，有沒有在玩之類。」

楠梓分局交通分隊小隊長陳穎儀說：「經送醫無大礙，駕駛經酒測皆無酒精反應。」滑板車釀成連環撞，男童也受到不少驚嚇，好險騎士們傷勢沒有大礙，後續警方提醒，影響道路通行，最高除了面臨500元罰鍰之外，一旦釀成車損或傷亡恐怕也難逃刑責。

