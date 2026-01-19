10歲童猛灌能量飲 急性咖啡因中毒送醫

不少家長誤以為能量飲能補充體力，卻忽略對孩童的潛在危害，北部一名十歲男童飲用能量飲後，出現心跳每分鐘飆到120下、雙手顫抖，並伴隨噁心嘔吐等症狀，送醫後確診為急性咖啡因中毒。醫師指出，孩童心臟仍在發育，對咖啡因耐受度低，能量飲中的高咖啡因含量容易造成身體負荷，嚴重甚至可能危及生命，避免讓小朋友接觸能量飲品。

放學囉！一群小學生湧進便利商店，一整排冰箱，想喝的東西，應有盡有。像這種能量飲，喝起來像是有甜味的氣泡水，但裡頭的成分，小朋友不適合。

台中慈濟醫院小兒科主任 李敏駿：「很多的能量飲料裡面，像會有所謂的瓜拿納，它的咖啡因的含量，事實上比咖啡豆還高，大概是咖啡豆的2倍到4倍。」

瓜拿納咖啡因含量高，用來提神，增強體力，但過量也會導致心悸，心律不整。

北部一位十歲男童，就是喝了能量飲，急性咖啡因中毒，心跳每分鐘破120下，差點喪命。

台中慈濟醫院小兒科主任 李敏駿：「咖啡因過量，基本上來講，會容易造成心律過快，有的人會心悸，心律不整，注意力反而會不集中，甚至會易怒 。」

家長：「他們應該還不適合吧，一些生長，發育都還沒有完全。」

醫生強調，不管是嘗鮮或是真的想要提神，12歲以下的小朋友不能喝能量飲，不能喝，不能喝，很重要，要說三次，大一點的孩子也都儘量不要碰。

