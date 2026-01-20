10歲童身上飄出「發酵水果香」 血糖飆破300意識模糊！

家醫科醫師陳欣湄在《健康好生活》節目上分享一起案例，一名男童因意識模糊被送到急診，身上飄出異常水果香味，確診為糖尿病引發的「酮酸中毒」急症。

一名男童因意識模糊被送到急診，身上飄出異常水果香味，確診為糖尿病引發的「酮酸中毒」急症。（示意圖，非當事人／Pexels）

該名男童身高約150公分，體重卻高達90公斤。陳欣湄表示，當時母親情緒崩潰、不斷哭喊「快救救我小孩」。經詢問病史得知，男童在送醫前2至3天就陸續出現肚子痛、噁心、嘔吐等不適症狀，說話也開始文不對題，送急診當天情況惡化，意識開始模糊。

陳欣湄指出，在進行聽診時聞到對方呼出類似發酵過的「水果香味」，當下就察覺狀況並不單純。進一步檢查後發現，男童血糖飆升至300mg/dL以上，尿液中也驗出酮酸，確診為糖尿病引發的「酮酸中毒」，屬於必須立即處理的急症。

陳欣湄提醒民眾，當身體出現異常香味時要特別警惕，應趕快到醫療院所進行抽血檢查。（示意圖／Pixabay）

陳欣湄提醒民眾，當身體出現異常香味時要特別警惕，應趕快到醫療院所進行抽血檢查。陳欣湄也指出，隨著飲食西化、含糖與高熱量食物攝取增加，罹患第二型糖尿病的孩童有逐年上升的趨勢。

衛福部桃園醫院曾指出，酮酸中毒經常發生在胰島素嚴重缺乏者身上，葡萄糖無法順利進入細胞內作用，導致大量的脂肪被分解產生大量的酮體。病人可能出現口渴、頻尿、噁心、腹痛、虛弱無力等症狀，嚴重時還可能昏迷。

