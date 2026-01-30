10歲被診斷出強迫症的心理專家告訴你，如何辨識和應對相關徵兆

妮娜・希格森-史威尼一直在與強迫症共存，但已經學會如何管理它。 [Dr Nina Higson-Sweeney]

你是否曾在一場沉悶的會議中突然冒出念頭：「如果我突然大叫起來會怎樣？」

又或者在開車時想過：「如果我撞車了怎麼辦？」

這些令人不安的情境被稱為「侵入性思維」（intrusive thoughts）。大多數人一生中多少都會經歷這類念頭，並能夠很快將它們拋諸腦後。

但對某些人而言，這些想法可能演變成難以承受的強迫性執念，進而引發一連串的強迫行為。

研究顯示，我們大多數人都會不時在腦海中閃過一些令人不安的情境。 [Getty Images]

心理學博士妮娜・希格森-史威尼（Nina Higson Sweeney） 還是個孩子時，她深信只要自己從學校回家的路上沒有全程保持「好念頭」，家人就會遭遇不幸。

「如果我出現了一個侵入性想法，我就會從下車的公車站重新走一遍，」她說，「我真的非常害怕，如果我不重來，而真的發生了什麼事，那就會是我的錯。」

妮娜在10歲時被診斷出患有強迫症（Obsessive Compulsive Disorder，OCD）。如今，她在牛津大學擔任心理學研究員，專門研究兒童與青少年心理健康。

「強迫意念是侵入性且不受歡迎的想法、感受或者感官經驗；而強迫行為則是為了中和或減輕這些意念所帶來的焦慮，而反覆進行的儀式化行為。」妮娜在接受BBC訪問時這樣表示。

研究估計，約1%至4%的人口一生中會受到強迫症影響。而在英格蘭，16至24歲族群中通報出現相關症狀的人數，在十年間已增加逾三倍。

英格蘭國民保健署（NHS England）一項大型調查顯示，強迫症目前已成為年輕成人中第二常見的心理健康疾病。

侵入性思維往往極度令人痛苦，且常聚焦於與當事人價值觀或自我認同完全相悖的主題。

「你可能會想到摯愛的人遭遇不幸，」妮娜說，「也可能會反覆質疑自己的性取向：我是同性戀還是異性戀？甚至有些人會極端地擔心自己會不會是戀童癖。」

她補充說：「另一個非常常見的類型，是與污染相關的侵入性想法，例如害怕生病，或把疾病傳染給他人。」

強迫症最常在青春期或青少年早期開始出現。不過，也有人在較晚的人生階段才被診斷出來，因為他們可能「多年來一直掩飾或隱藏內心的痛苦」。

研究指出，強迫症的形成可能與遺傳有關，也可能與童年早期的壓力經驗有聯繫，例如遭受霸凌、喪親，或家庭破裂。

註冊心理學家金柏莉・威爾森（Kimberley Wilson） 表示，幾乎每個人在人生某個階段都會出現侵入性思維。

「研究顯示，大約80%的人都曾有過這類想法」她解釋。

對多數人來說，這些念頭很快就會消失。

「我們可以看看它們，覺得有點怪，然後就放下了，」她說。

但如果你無法擺脫這些想法，那可能就需要尋求協助。

「與強迫症相關的想法不會自行消散，它們會長期盤踞，而且從來都不是正向的——往往具有攻擊性、敵意，且難以應付。當事情發展到這一步，就會變得無所不在，並引發強迫行為。」

強迫行為有時是心理層面的，例如反覆在心中數到某個特定數字；有時則是可見行為，例如明明知道輪胎沒問題，卻一再檢查。

如何應對強迫症

在這些情況下，「專業人士或專科醫師可以協助判斷最適合你的方式。」妮娜說。

除了專業協助外，她也分享了一些日常可用來減輕痛苦的技巧。

其中之一是學習為念頭貼標籤。「意識到『我現在正在經歷一個侵入性想法』，可以拉開距離，提醒自己這並非來自『我』本身。」她解釋。

有些人也覺得，把強迫症視覺化為一個獨立存在很有幫助。

「畫出強迫症的樣子，可以幫助你理解——這裡有『我』，也有『強迫症』，兩者是不同的。」

自我照顧同樣重要。「好好吃飯、休息和運動都很有幫助，因為當我壓力大、沒有照顧好自己時，我的強迫症狀總是會變得更嚴重。」她說。

如今，妮娜仍在與強迫症共處，但已學會如何管理它。

「我從來沒有完全擺脫強迫症，但我能和它一起生活。我現在只會出現輕微的侵入性想法，也非常清楚該如何應對。不過，當我壓力很大時，這些念頭仍然比較難以揮去，偶爾也會再度引發強迫行為。」