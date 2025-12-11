10歲闖《亞洲達人秀》決賽！音樂神童再登大港開唱 全新身分曝光

記者徐珮華／台北報導

「2026大港開唱」日前公布首波卡司陽帆，近日又釋出兩波演出名單，包括知名動畫《孤獨搖滾！》中獲得無數樂迷喜愛的「團結Band」，以及演唱《膽大黨》第二季片頭曲的「AiNA THE END」。除了多組日本重要貴客，台灣樂團落日飛車、滅火器、康士坦的變化球、椅子樂團、當代電影大師等也將登場。

AiNA THE END以〈革命道中 - On The Way〉打開知名度。（圖／出日音樂提供）

AiNA THE END以《膽大黨》第二季片頭曲〈革命道中 - On The Way〉受到關注，除了登上日本告示牌冠軍，累積播放次數更突破12億次，去年也曾來台舉辦個人專場。外型甜美可愛的她，擁有極具反差的渾厚嗓音，首次來到大港獻聲，將把特有的演出魅力毫不保留直送港灣。

團結Band將首次海外音樂祭獻給大港開唱。（圖／出日音樂提供）

《孤獨搖滾！》劇中樂團「團結Bnad」同步發行的同名專輯，因為作品中感人的故事與充滿能量的歌曲大受歡迎。團結Band將首次海外音樂祭獻給大港開唱，更派出兩位人氣聲優，包含青山吉能（飾後藤一里、小孤獨）、長谷川育美（飾喜多郁代），相信能讓動漫迷驚喜連連。

滅火器從2006年首屆就一路相挺到底，20年來累積15次登台紀錄。落日飛車繼上次為Coachella進行暖身，睽違3年終於帶著飽滿能量回歸。新團共振效應吉他手馮羿曾在10歲登上大港開唱，是年紀最小的登台表演者，以一把烏克麗麗闖入《亞洲達人秀》決賽，更在大港舞台獻唱〈愛情限時批〉；如今8年過去改彈奏吉他，以今年備受看好的人氣新團之姿重返大港。

